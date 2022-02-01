|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.36
|Юндер Дженгиз
|6
|0.27
|Гендузи Маттео
|4
|0.18
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.18
|Жерсон Сантос
|3
|0.14
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Бакамбу Седрик
|1
|0.05
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.05
|Камара Бубакар
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.27
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.23
|Фюльжени Анжело
|3
|0.14
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|Баокен Стефан
|2
|0.09
|Ромен Тома
|2
|0.09
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.09
|Унаи Аззедин
|2
|0.09
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 19
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 28
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|9.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
|#
|Игрок
|1.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|13
|6
|3
|2.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12
|2
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11
|2
|9
|4.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|10
|2
|7
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|10
|3
|6
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|2.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|8
|1
|3.
|Монпелье
|Саванье Тежи
|6
|2
|4.
|Метц
|Бронн Дилан
|7
|1
|5.
|ПСЖ
|Верратти Марко
|8
|0