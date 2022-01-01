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Шотландия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Селтик
 
Позже
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 120
Селтик 54.2% (65)
X 35.8% (43)
Глазго Рейнджерс 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.42
3.38
3.52
Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Глазго Рейнджерс

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
28.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

50 матчей

46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
14 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

42%
30%
28%
21 победа 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 8 0.35
Абада Лиэль 7 0.3
Жота Серран 5 0.22
Тернбулл Дэвид 5 0.22
Ралстон Энтони 4 0.17
Рогич Томас 3 0.13
Картер-Викерс Кэмерон 2 0.09
Эдуар Одсонн 2 (1) 0.09
Якумакис Георгиос 2 0.09
Айети Альбиан 2 0.09
Юранович Йосип 2 (2) 0.09
Макгрегор Каллум 1 0.04
Битон Нир 1 0.04
Скэйлз Лиам 1 0.04
Маеда Даизен 1 0.04
Хатате Рео 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Форрест Джеймс 0 0
Тэйлор Грэг 0 0
Старфельт Карл 0 0
О'Райли Мэттью 0 0
Уэлш Стивен 0 0
Монтгомери Адам 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 8 0.35
Арибо Джо 6 0.26
Руф Кемар 6 (3) 0.26
Тавернье Джеймс 5 (2) 0.22
Сакала Фэшн 5 0.22
Арфилд Скотт 3 0.13
Кент Райан 2 0.09
Голдсон Коннор 2 0.09
Райт Скотт 2 0.09
Хаджи Янис 2 0.09
Камара Глен 1 0.04
Бакуна Жуниньо 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Ландстрем Джон 1 0.04
Диалло Амад 1 0.04
Баришич Борна 0 0
Дэвис Стивен 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Симпсон Джек III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 4 1
Старфельт Карл 2 1
Тернбулл Дэвид 3 0
Макгрегор Каллум 2 0
Рогич Томас 2 0
Жота Серран 2 0
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Тэйлор Грэг 1 0
Джонстон Майкл 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Юранович Йосип 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Скэйлз Лиам 1 0
Соро Исмаила 1 0
Абада Лиэль 1 0
Монтгомери Адам 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 5 0
Морелос Альфредо 5 0
Арибо Джо 5 0
Тавернье Джеймс 4 0
Кент Райан 2 1
Арфилд Скотт 2 0
Балогун Леон 2 0
Маклафилин Джон 2 0
Баришич Борна 2 0
Бакуна Жуниньо 2 0
Хаджи Янис 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Руф Кемар 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
5
20%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
5
23%
3
14%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

47
46
27 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
13%
8
17%
1-15
15
32%
8
17%
16-30
6
13%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
10
21%
10
22%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
8%
5
25%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0
Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1
Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 23 17 5 1 48 - 18 56
2. Селтик 23 17 3 3 47 - 13 54
3. Хартс 24 12 7 5 34 - 20 43
4. Мазеруэлл 24 9 6 9 27 - 33 33
5. Хиберниан 24 8 7 9 26 - 27 31
6. Абердин 23 8 5 10 27 - 27 29
7. Данди Юнайтед 24 8 5 11 19 - 27 29
8. Сент-Миррен 23 5 11 7 22 - 33 26
9. Ливингстон 24 7 5 12 22 - 31 26
10. Росс Каунти 24 5 8 11 35 - 42 23
11. Сент-Джонстон 23 4 6 13 13 - 28 18
12. Данди 23 4 6 13 18 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 12 9 3 0 23 - 7 30
2. Селтик 11 9 2 0 25 - 2 29
3. Хартс 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Мазеруэлл 12 7 2 3 17 - 15 23
5. Абердин 11 6 2 3 16 - 10 20
6. Данди Юнайтед 12 6 0 6 10 - 14 18
7. Хиберниан 12 5 3 4 14 - 13 18
8. Росс Каунти 12 3 5 4 21 - 22 14
9. Данди 11 3 4 4 12 - 16 13
10. Сент-Миррен 12 2 7 3 9 - 10 13
11. Ливингстон 11 3 2 6 10 - 13 11
12. Сент-Джонстон 12 1 4 7 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 11 8 2 1 25 - 11 26
2. Селтик 12 8 1 3 22 - 11 25
3. Хартс 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Ливингстон 13 4 3 6 12 - 18 15
5. Сент-Миррен 11 3 4 4 13 - 23 13
6. Хиберниан 12 3 4 5 12 - 14 13
7. Сент-Джонстон 11 3 2 6 4 - 11 11
8. Данди Юнайтед 12 2 5 5 9 - 13 11
9. Мазеруэлл 12 2 4 6 10 - 18 10
10. Росс Каунти 12 2 3 7 14 - 20 9
11. Абердин 12 2 3 7 11 - 17 9
12. Данди 12 1 2 9 6 - 23 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Росс Каунти Чарльз-Кук Риган 10 1 2
2. Мазеруэлл Уотт Тони 9 2 1
3. Глазго Рейнджерс Морелос Альфредо 8 0 4
4. Абердин Кристиан Рамирез 8 0 3
5. Ливингстон Андерсон Брюс 8 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мазеруэлл Ван Вен Кевин 9 0
2. Сент-Джонстон Крэйг Лайам 8 0
3. Росс Каунти Jack Baldwin 8 0
4. Абердин Фергюсон Льюис 8 0
5. Хартс Девлин Кэмерон 8 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 5 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 120
Селтик 54.2% (65)
X 35.8% (43)
Глазго Рейнджерс 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
2.42
3.38
3.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Селтик - Глазго Рейнджерс онлайн




Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс

Исход игры
Селтик
53.8% (64)
Ничья
36.1% (43)
Глазго Рейнджерс
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
2:1 Селтик
31.9% (38)
1:1 Ничья
27.7% (33)
1:0 Селтик
12.6% (15)
1:2 Глазго Рейнджерс
7.6% (9)
2:2 Ничья
5% (6)
2:0 Селтик
2.5% (3)
2:3 Глазго Рейнджерс
1.7% (2)
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Селтик
Глазго Рейнджерс
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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