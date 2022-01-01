|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|8
|0.35
|Абада Лиэль
|7
|0.3
|Жота Серран
|5
|0.22
|Тернбулл Дэвид
|5
|0.22
|Ралстон Энтони
|4
|0.17
|Рогич Томас
|3
|0.13
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0.09
|Эдуар Одсонн
|2 (1)
|0.09
|Якумакис Георгиос
|2
|0.09
|Айети Альбиан
|2
|0.09
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.09
|Макгрегор Каллум
|1
|0.04
|Битон Нир
|1
|0.04
|Скэйлз Лиам
|1
|0.04
|Маеда Даизен
|1
|0.04
|Хатате Рео
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|Старфельт Карл
|0
|0
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Уэлш Стивен
|0
|0
|Монтгомери Адам
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|8
|0.35
|Арибо Джо
|6
|0.26
|Руф Кемар
|6 (3)
|0.26
|Тавернье Джеймс
|5 (2)
|0.22
|Сакала Фэшн
|5
|0.22
|Арфилд Скотт
|3
|0.13
|Кент Райан
|2
|0.09
|Голдсон Коннор
|2
|0.09
|Райт Скотт
|2
|0.09
|Хаджи Янис
|2
|0.09
|Камара Глен
|1
|0.04
|Бакуна Жуниньо
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Ландстрем Джон
|1
|0.04
|Диалло Амад
|1
|0.04
|Баришич Борна
|0
|0
|Дэвис Стивен
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Симпсон Джек III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битон Нир
|4
|1
|Старфельт Карл
|2
|1
|Тернбулл Дэвид
|3
|0
|Макгрегор Каллум
|2
|0
|Рогич Томас
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Скэйлз Лиам
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|5
|0
|Морелос Альфредо
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Тавернье Джеймс
|4
|0
|Кент Райан
|2
|1
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Балогун Леон
|2
|0
|Маклафилин Джон
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Бакуна Жуниньо
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|23
|17
|5
|1
|48 - 18
|56
|2.
|Селтик
|23
|17
|3
|3
|47 - 13
|54
|3.
|Хартс
|24
|12
|7
|5
|34 - 20
|43
|4.
|Мазеруэлл
|24
|9
|6
|9
|27 - 33
|33
|5.
|Хиберниан
|24
|8
|7
|9
|26 - 27
|31
|6.
|Абердин
|23
|8
|5
|10
|27 - 27
|29
|7.
|Данди Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|19 - 27
|29
|8.
|Сент-Миррен
|23
|5
|11
|7
|22 - 33
|26
|9.
|Ливингстон
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|10.
|Росс Каунти
|24
|5
|8
|11
|35 - 42
|23
|11.
|Сент-Джонстон
|23
|4
|6
|13
|13 - 28
|18
|12.
|Данди
|23
|4
|6
|13
|18 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|12
|9
|3
|0
|23 - 7
|30
|2.
|Селтик
|11
|9
|2
|0
|25 - 2
|29
|3.
|Хартс
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Мазеруэлл
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|5.
|Абердин
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|6.
|Данди Юнайтед
|12
|6
|0
|6
|10 - 14
|18
|7.
|Хиберниан
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Росс Каунти
|12
|3
|5
|4
|21 - 22
|14
|9.
|Данди
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|10.
|Сент-Миррен
|12
|2
|7
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Ливингстон
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|12.
|Сент-Джонстон
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|2.
|Селтик
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|3.
|Хартс
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Ливингстон
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|5.
|Сент-Миррен
|11
|3
|4
|4
|13 - 23
|13
|6.
|Хиберниан
|12
|3
|4
|5
|12 - 14
|13
|7.
|Сент-Джонстон
|11
|3
|2
|6
|4 - 11
|11
|8.
|Данди Юнайтед
|12
|2
|5
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Мазеруэлл
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|10.
|Росс Каунти
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|11.
|Абердин
|12
|2
|3
|7
|11 - 17
|9
|12.
|Данди
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|#
|Игрок
|1.
|Росс Каунти
|Чарльз-Кук Риган
|10
|1
|2
|2.
|Мазеруэлл
|Уотт Тони
|9
|2
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Морелос Альфредо
|8
|0
|4
|4.
|Абердин
|Кристиан Рамирез
|8
|0
|3
|5.
|Ливингстон
|Андерсон Брюс
|8
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Мазеруэлл
|Ван Вен Кевин
|9
|0
|2.
|Сент-Джонстон
|Крэйг Лайам
|8
|0
|3.
|Росс Каунти
|Jack Baldwin
|8
|0
|4.
|Абердин
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|5.
|Хартс
|Девлин Кэмерон
|8
|0