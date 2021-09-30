|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.56
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.33
|Гонсалес Николас
|2
|0.22
|Корреа Хоакин
|2
|0.22
|Паредес Леандро
|1
|0.11
|Корреа Анхель
|1
|0.11
|Ромеро Кристиан
|1
|0.11
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4 (4)
|0.4
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.3
|Кавани Эдинсон
|1
|0.1
|Перейро Гастон
|1
|0.1
|Вальверде Федерико
|1
|0.1
|Макси Гомес
|1
|0.1
|Нуньес Дарвин
|1
|0.1
|Agustin Alvarez
|1
|0.1
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|22 - 3
|27
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Эквадор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 11
|16
|4.
|Уругвай
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|6.
|Парагвай
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 11
|12
|7.
|Перу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|8.
|Чили
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 14
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 25
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Аргентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|2
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|5
|2
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|2
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Трауко Мигель
|3
|1
|3.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|4.
|Уругвай
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|5.
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|0