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Отборочные матчи: Южная Америка

2020-2022
Аргентина
 
Позже
Уругвай

История личных встреч

Аргентина
Уругвай

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

КА
1:0
ТМС
2:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:0
КА
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
3:0
КА
1:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (2) 0.56
Мартинес Лаутаро 3 0.33
Гонсалес Николас 2 0.22
Корреа Хоакин 2 0.22
Паредес Леандро 1 0.11
Корреа Анхель 1 0.11
Ромеро Кристиан 1 0.11
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 (4) 0.4
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.3
Кавани Эдинсон 1 0.1
Перейро Гастон 1 0.1
Вальверде Федерико 1 0.1
Макси Гомес 1 0.1
Нуньес Дарвин 1 0.1
Agustin Alvarez 1 0.1
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
27%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0
Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1 Германия - Аргентина 2:2
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0 Чили (жен) - Уругвай 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 9 9 0 0 22 - 3 27
2. Аргентина Заявка 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Эквадор Заявка 10 5 1 4 19 - 11 16
4. Уругвай Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
5. Колумбия Заявка 10 3 5 2 16 - 16 14
6. Парагвай Заявка 10 2 6 2 9 - 11 12
7. Перу Заявка 10 3 2 5 10 - 17 11
8. Чили Заявка 10 1 4 5 9 - 14 7
9. Боливия Заявка 10 1 3 6 12 - 25 6
10. Венесуэла Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Аргентина Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Колумбия Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Венесуэла Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Эквадор Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
4. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Трауко Мигель 3 1
3. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
4. Уругвай Бентанкур Родриго 4 0
5. Чили Пульгар Эрик 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2021, осталось 1 день 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 76
Аргентина 92.1% (70)
X 7.9% (6)
Уругвай 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Уругвай
1.74
3.88
6.70
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Аргентина - Уругвай онлайн




Прогнозы на матч Аргентина - Уругвай

Исход игры
Аргентина
92.1% (70)
Ничья
7.9% (6)
Уругвай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (48)
Меньше
35.14% (26)
Обе команды забьют
Да
72.97% (54)
Нет
27.03% (20)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
53.9% (41)
1:0 Аргентина
25% (19)
1:1 Ничья
7.9% (6)
3:1 Аргентина
5.3% (4)
3:2 Аргентина
2.6% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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