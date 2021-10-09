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Аргентина: Лига професьональ

Банфилд
0:1
Второй тайм: 90+'
Ривер Плейт

Банфилд 4-2-3-1

Ривер Плейт 4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Ривер Плейт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 5 0.33
Датоло Хесус 2 0.13
Luciano Pons 1 0.07
Giuliano Galoppo 1 0.07
Ramiro Enrique 1 0.07
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 7 0.47
Ромеро Брайан 5 0.33
Де ла Крус Николас 4 0.27
Суарес Матиас 3 0.2
Карраскаль Хорхе 3 0.2
Перес Энцо 2 0.13
Сукулини Бруно 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 4 1
Emanuel Coronel 5 0
Lautaro Rios 5 0
Giuliano Galoppo 2 1
Лолло Лусиано 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Franco Quinteros 2 0
Урси Агустин 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Куэро Маурисио 1 0
Valentin Barbero 1 0
Nicolas Linares 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
33%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
20%
4
15%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
30%
6
22%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Флуминенсе 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
8. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
9. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
10. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
11. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
12. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 0:1 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
10. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
13. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
14. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
15. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
16. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
17. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
18. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
19. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 0:1 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
9. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 0:1 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Хуан Альварес уходит с поля. Матиас Гонсалес выходит вместо него
  • 81'
    Джиротти Федерико уходит с поля. Агустин Фонтана выходит вместо него
  • 81'
    Палавесино Агустин уходит с поля. Парадела Хосе выходит вместо него
  • 80'
    Энцо Фернандес уходит с поля. Понцио Леонардо выходит вместо него
  • 68'
    Урси Агустин уходит с поля. Хоэль Сонора выходит вместо него
  • 68'
    Хуан Мануэль Крус уходит с поля. Лусиано Понс выходит вместо него
  • 63'
    Рольхейсер Бенхамин уходит с поля. Карраскаль Хорхе выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Куэро Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Рамиро Энрике уходит с поля. Куэро Маурисио выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Анхилери Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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  • Желтая карточка
    31'
    Эмануэль Коронель получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Густаво Канто уходит с поля. Франко Кинтерос выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Густаво Канто уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ривер Плейт
8.84
4.50
3.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:1 Ривер Плейт онлайн




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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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