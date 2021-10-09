|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|5
|0.33
|Датоло Хесус
|2
|0.13
|Luciano Pons
|1
|0.07
|Giuliano Galoppo
|1
|0.07
|Ramiro Enrique
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|7
|0.47
|Ромеро Брайан
|5
|0.33
|Де ла Крус Николас
|4
|0.27
|Суарес Матиас
|3
|0.2
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.2
|Перес Энцо
|2
|0.13
|Сукулини Бруно
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Диас Пауло
|1
|0.07
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|4
|1
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Lautaro Rios
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|1
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Урси Агустин
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Куэро Маурисио
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|8.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|9.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|10.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|11.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|0:1
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|10.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|16.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|17.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|0:1
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0
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