96' Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку

95' Мбок Хианга тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

95' Стенгс Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Фоссурье Жюльен нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

92' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

92' Плохо сыграл Да Кунья Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Фоссурье Жюльен получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Фоссурье Жюльен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Стенгс Келвин из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Удар от ворот произведет Ницца

86' Онора Франк из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

85' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Жереми Ле Дуарон возвращается на поле.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Ле Дуарон получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Брест

83' Вратарь парирует удар, который нанес Дольберг Каспер , и мяч снова в игре

81' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

81' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Бар Мельвен

80' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Росарио Пабло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гуйри Амин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

68' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ницца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Удар от ворот произведет Брест

67' Какой промах! Делор Анди имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Брест выполняет удар от ворот.

60' Игрок Гуйри Амин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Делор Анди пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

58' Ницца выполняет удар от ворот.

58' Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

58' Жереми Ле Дуарон из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...

58' Бен Дени выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

56' Делор Анди разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Жереми Ле Дуарон ошибается в защите.

55' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Гуйри Амин нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!

47' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

46' Второй тайм начался

Первый тайм

46' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Плохо сыграл Бен Дени - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Плохо сыграл Агум Люсьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Г О О О О Л - Тодибо Жан-Клер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

43' Опасность! Бар Мельвен из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Как он промахнулся? Стенгс Келвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

39' Плохо сыграл Бен Дени - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Удар от ворот произведет Брест

36' Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' Белькебла Арис из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Агум Люсьен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Росарио Пабло из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

26' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Стенгс Келвин пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

23' Удар от ворот произведет Брест

22' Делор Анди из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Отличные скиллы показывает Лотомба Жордан , обводя своих соперников

21' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

19' Брест выполняет удар от ворот.

19' Отличный пас сделал Стенгс Келвин из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Отличные скиллы показывает Стенгс Келвин , обводя своих соперников

18' Агум Люсьен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' После удара головой, который сделал Делор Анди мяч выносится вратарем на угловой

13' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

11' Головой пробил Делор Анди , но голкипер отбил его в поле!

11' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Игрок Гуйри Амин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Делор Анди разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

6' Удар от ворот произведет Брест

5' Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Делор Анди из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча

— Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!