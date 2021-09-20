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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
 
Позже
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 0.75
2. Пеллегрини Лоренцо 3 0.75
3. Абрахам Тэмми 1 0.25
4. Мхитарян Генрих 1 0.25
5. Эль-Шаарави Стефан 1 0.25
6. Кристанте Бриан 1 0.25
7. Шомуродов Элдор 0 0
8. Карсдорп Рик 0 0
9. Перес Карлес 0 0
10. Винья Матиас 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 0.5
2. Молина Науэль 1 0.25
3. Пуссетто Игнасио 1 0.25
4. Самарджич Лазар 1 0.25
5. Перейра Роберто 1 (1) 0.25
6. Окака Стефано 0 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
8. Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Мхитарян Генрих 1 0
4. Верету Жордан 1 0
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0
6. Перес Карлес 1 0
7. Ибаньес Рожер 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Самир Каэтано 2 0
2. Окака Стефано 1 0
3. Арслан Толгай-Али 1 0
4. Уолас Соуза 1 0
5. Пуссетто Игнасио 1 0
6. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3)
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор
Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус
Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе
Последние игры между собой
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома 3:0 Удинезе Удинезе 0:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Рома 1:0 Удинезе
Удинезе 1:0 Рома Удинезе 0:2 Рома Рома 3:1 Удинезе Удинезе 0:1 Рома Рома 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Рома Рома 3:1 Удинезе Рома 2:1 Удинезе Удинезе 0:1 Рома Рома 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Рома Удинезе 1:1 Рома Рома 2:3 Удинезе Рома 3:1 Удинезе Удинезе 2:0 Рома
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Болонья 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 9 8
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Дженоа 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2021, осталось 2 дня 40 минут.

    Главный судья: Antonio Rapuano

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 69
Рома 98.6% (68)
X 0% (0)
Удинезе 1.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Удинезе
1.55
4.75
6.85
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Рома - Удинезе

Исход игры
Рома
98.4% (63)
Ничья
0% (0)
Удинезе
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (40)
Меньше
37.5% (24)
Обе команды забьют
Да
62.5% (40)
Нет
37.5% (24)
Популярный счёт
2:1 Рома
51.6% (33)
2:0 Рома
31.3% (20)
3:1 Рома
7.8% (5)
1:0 Рома
6.3% (4)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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