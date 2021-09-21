  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Болонья
1:1
Второй тайм: 73'
Дженоа

Болонья 4-2-3-1

Дженоа 3-5-2

Ход матча
30'
Домингес Николас
 
43'
 
Фарес Мохамед
46'
 
Бехрами Валон
Ровелла Николо
49'
Хики Аарон
1:0
55'
1:1
Дестро Маттиа
(Кришито Доменико)
56'
 
Дестро Маттиа
58'
Бонифаци Кевин
 
59'
 
Портанова Маноло
Фарес Мохамед
60'
 
Бехрами Валон
64'
Виньято Эмануэль
Барроу Муса
 
64'
Ольсен Сков Андреас
Орсолини Риккардо
 
68'
 
Пандев Горан
Эрнани Азеведо
71'
Медель Гари
 
Статистика матча
  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.4
2. Арнаутович Марко 1 0.2
3. Сванберг Маттиас 1 0.2
4. Хики Аарон 1 0.2
5. Теате Артур 1 0.2
6. Сансоне Никола 0 0
7. Орсолини Риккардо 0 0
8. Схаутен Йерди 0 0
9. Барроу Муса 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 2 0.4
2. Фарес Мохамед 2 0.4
3. Камбьясо Андреа 1 0.2
4. Кришито Доменико 1 (1) 0.2
5. Гильоне Паоло 0 0
6. Ровелла Николо 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Бонифаци Кевин 2 0
5. Домингес Николас 2 0
6. Хики Аарон 2 0
7. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
8. Арнаутович Марко 1 0
9. Медель Гари 1 0
10. Дейкс Митчелл 1 0
11. Сванберг Маттиас 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кришито Доменико 3 0
2. Бехрами Валон 2 0
3. Дестро Маттиа 1 0
4. Стураро Стефано 1 0
5. Сабелли Стефано 1 0
6. Экубан Калеб 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Бираски Давиде 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Ванхесден Зиньо 1 0
11. Каллон Яя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Дженоа 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Интер Милан 6:1 Болонья Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана
Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья
Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа
Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Болонья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:1 Дженоа
Дженоа 1:0 Болонья Болонья 2:0 Дженоа Дженоа 0:1 Болонья Дженоа 1:1 Болонья Болонья 0:1 Дженоа Болонья 2:0 Дженоа Дженоа 0:1 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:0 Дженоа Болонья 0:0 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Болонья 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:0 Болонья
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Болонья 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 9 8
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Дженоа 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
Прогнозы 144
Болонья 64.6% (93)
X 29.9% (43)
Дженоа 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Дженоа
3.24
3.75
5.64
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Болонья 1:1 Дженоа онлайн




Прогнозы на матч Болонья 1:1 Дженоа

Исход игры
Болонья
64.6% (93)
Ничья
29.9% (43)
Дженоа
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
31.3% (45)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
25% (36)
1:2 Дженоа
3.5% (5)
2:0 Болонья
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Дженоа
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный