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Россия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (1) 0.67
Жемалетдинов Рифат 3 0.33
Камано Франсуа 2 0.22
Лисакович Виталий 1 0.11
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.33
Глебов Данил 2 0.22
Полоз Дмитрий 2 0.22
Хасимото Кэнто 1 0.11
Осипенко Максим 1 0.11
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кастро Пабло 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Бека Алексис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Осипенко Максим 1 0
Калинин Игорь 1 0
Поярков Николай 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
2
67%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-ом тайме 8
2 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Рапид Вена - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Олимпия Любляна 6:1
Ростов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1
Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3 Урал - Ростов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 16 часов 41 минуту.



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Прогнозы 100
Локомотив Москва 89% (89)
X 8% (8)
Ростов 3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
1.88
3.74
4.68
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Локомотив Москва - Ростов онлайн




Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

Исход игры
Локомотив Москва
89.1% (90)
Ничья
7.9% (8)
Ростов
3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (49)
Меньше
50% (49)
Обе команды забьют
Да
57.14% (56)
Нет
42.86% (42)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
40.6% (41)
1:0 Локомотив Москва
22.8% (23)
2:0 Локомотив Москва
17.8% (18)
1:1 Ничья
7.9% (8)
3:1 Локомотив Москва
5.9% (6)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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