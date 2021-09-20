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Россия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ахмат
 
Позже
Спартак Москва

История личных встреч

Ахмат
Спартак Москва

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.33
Конате Мохамед II 3 0.33
Коновалов Игорь 2 (1) 0.22
Карапузов Владислав 1 0.11
Лысцов Виталий 1 0.11
Янку Габриэль 1 0.11
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.44
Промес Куинси 2 0.22
Зобнин Роман 2 0.22
Айртон Лукас 1 0.11
Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.11
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Харин Евгений 2 1
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Уциев Ризван 2 0
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Уткин Даниил 2 0
Семёнов Андрей 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мозес Виктор 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1
Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1 Уфа - Ахмат 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1
Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 16 часов 41 минуту.



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Прогнозы 100
Ахмат 15% (15)
X 29% (29)
Спартак Москва 56% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Спартак Москва
3.38
3.58
2.34
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва

Исход игры
Ахмат
14.9% (15)
Ничья
28.7% (29)
Спартак Москва
56.4% (57)
Тотал 2.5
Больше
52.04% (51)
Меньше
47.96% (47)
Обе команды забьют
Да
79.59% (78)
Нет
20.41% (20)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
38.6% (39)
1:1 Ничья
26.7% (27)
2:1 Ахмат
8.9% (9)
0:1 Спартак Москва
7.9% (8)
0:2 Спартак Москва
6.9% (7)
1:0 Ахмат
4% (4)
2:2 Ничья
2% (2)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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