|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|0.89
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.22
|Камилов Владислав
|1
|0.11
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|1
|0.11
|Панюков Андрей
|1
|0.11
|Максименко Артём
|1
|0.11
|Егорычев Андрей
|1
|0.11
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Мрзляк Филип
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|Герасимов Алексей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1