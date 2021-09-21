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Россия: Кубок

2021-2022
Динамо Ставрополь
 
Позже
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучиев Георгий 2 0.5
2. Далиев Дени 1 0.25
3. _Borisov M. 1 0.25
4. _Tskanyan D. 1 0.25
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 12.5% (1) 50% (4) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Динамо Москва 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ротор-2 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:3 Махачкала Форте 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Кубань Холдинг Алания-2 3:0 Динамо Ставрополь
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки

Группа 11

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Ставрополь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Ставрополь - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 20 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 102
Динамо Ставрополь 2% (2)
X 1% (1)
Динамо Москва 97.1% (99)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Ставрополь
Ничья
Динамо Москва
12.00
6.21
1.24
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Динамо Москва

Исход игры
Динамо Ставрополь
2% (2)
Ничья
1% (1)
Динамо Москва
97.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
43% (43)
Меньше
57% (57)
Обе команды забьют
Да
33% (33)
Нет
67% (67)
Популярный счёт
0:2 Динамо Москва
48% (49)
1:2 Динамо Москва
14.7% (15)
1:3 Динамо Москва
12.7% (13)
0:3 Динамо Москва
7.8% (8)
0:1 Динамо Москва
6.9% (7)
2:1 Динамо Ставрополь
2% (2)
0:4 Динамо Москва
2% (2)
1:4 Динамо Москва
2% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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