  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок

2021-2022
Знамя Ногинск
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Знамя Ногинск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлюченко Роман 2 0.5
2. _Karev S. 1 0.25
3. _Ivashchov A. 1 0.25
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Знамя Ногинск 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0 0 71.43% (5)
 Крылья Советов 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Химки-2 1:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:1 Сатурн Металлург Видное 2:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:2 Пересвет Домодедово Родина Москва 3:0 Знамя Ногинск
Знамя Ногинск 0:4 Енисей Знамя Ногинск 5:3 Коломна Пересвет Домодедово 0:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:5 Саранск Сатурн 0:2 Знамя Ногинск СКА-2 Хабаровск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:1 Строгино Знамя Ногинск 3:0 Коломна Знамя Ногинск 4:2 Строгино Салют 1:1 Знамя Ногинск Сатурн 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:3 Факел-2 Калуга 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:1 Химки-2 Квант 0:0 Знамя Ногинск
Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Знамя Ногинск Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Знамя Ногинск - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 18 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 106
Знамя Ногинск 1.9% (2)
X 3.8% (4)
Крылья Советов 94.3% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Знамя Ногинск
Ничья
Крылья Советов
9.90
6.60
1.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Знамя Ногинск - Крылья Советов онлайн




Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Крылья Советов

Исход игры
Знамя Ногинск
1.9% (2)
Ничья
3.8% (4)
Крылья Советов
94.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
39.42% (41)
Нет
60.58% (63)
Популярный счёт
0:2 Крылья Советов
32.1% (34)
1:2 Крылья Советов
26.4% (28)
0:1 Крылья Советов
17% (18)
1:3 Крылья Советов
7.5% (8)
0:3 Крылья Советов
4.7% (5)
0:4 Крылья Советов
4.7% (5)
1:1 Ничья
2.8% (3)
1:4 Крылья Советов
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный