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Россия: Кубок

2021-2022
Саранск
 
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Химки

Бомбардиры внутри турнира

Саранск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Khleborodov I. 3 0.75
2. _Sysuev V. 1 0.25
3. _Timoshkin N. 1 0.25
4. _Sobolev D. 1 0.25
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саранск 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 14 матчей: +10 =1 -3
Сатурн 1:3 Саранск Саранск 3:0 Металлург Видное Пересвет Домодедово 2:0 Саранск Саранск 0:5 Родина Москва Коломна 1:4 Саранск
Саранск 1:2 Балтика Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск Сокол 2:3 Саранск Строгино 1:1 Саранск Саранск 1:0 Химки-2 Саранск 1:0 Зенит Пенза
Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки
Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Саранск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Саранск - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 20 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 102
Саранск 5.9% (6)
X 6.9% (7)
Химки 87.3% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саранск
Ничья
Химки
8.80
5.00
1.35
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Прогнозы на матч Саранск - Химки

Исход игры
Саранск
5.9% (6)
Ничья
6.9% (7)
Химки
87.3% (89)
Тотал 2.5
Больше
48.04% (49)
Меньше
51.96% (53)
Обе команды забьют
Да
52.94% (54)
Нет
47.06% (48)
Популярный счёт
1:2 Химки
38.2% (39)
0:1 Химки
24.5% (25)
0:2 Химки
16.7% (17)
1:1 Ничья
6.9% (7)
1:3 Химки
5.9% (6)
1:0 Саранск
3.9% (4)
2:1 Саранск
2% (2)
0:3 Химки
2% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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