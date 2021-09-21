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Россия: Кубок

2021-2022
Чайка
 
Позже
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олейников Иван 2 0.67
2. _Orlov A. 1 0.33
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чайка 77.78% (7) 0 11.11% (1) 0 0 0 11.11% (1)
 Ростов 0 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак-Нальчик 1:0 Чайка Чайка 3:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 0:1 Чайка Чайка 2:1 Биолог-Новокубанск Чайка 1:0 Торпедо Москва
Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей
Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чайка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 22 часа 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 96
Чайка 6.3% (6)
X 6.3% (6)
Ростов 87.5% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чайка
Ничья
Ростов
9.10
5.50
1.37
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Где смотреть матч Чайка - Ростов онлайн




Прогнозы на матч Чайка - Ростов

Исход игры
Чайка
6.5% (6)
Ничья
6.5% (6)
Ростов
87.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (42)
Меньше
54.35% (50)
Обе команды забьют
Да
50% (46)
Нет
50% (46)
Популярный счёт
1:2 Ростов
30.1% (28)
0:1 Ростов
23.7% (22)
0:2 Ростов
22.6% (21)
1:3 Ростов
6.5% (6)
1:1 Ничья
5.4% (5)
2:1 Чайка
3.2% (3)
2:3 Ростов
3.2% (3)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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