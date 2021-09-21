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Россия: Кубок

2021-2022
Динамо Брянск
 
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Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новик Антон 1 0.33
2. _Kashaev N. 1 0.33
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 70% (7) 0 10% (1) 0 20% (2) 0
 Арсенал Тула 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Динамо Брянск 0:0 Авангард Курск Зенит Пенза 1:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Арсенал-2 Тула Рязань 0:4 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Велес Москва
Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск
Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 20 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 102
Динамо Брянск 9.8% (10)
X 8.8% (9)
Арсенал Тула 81.4% (83)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Брянск
Ничья
Арсенал Тула
7.40
4.60
1.44
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Прогнозы на матч Динамо Брянск - Арсенал Тула

Исход игры
Динамо Брянск
9.9% (10)
Ничья
8.9% (9)
Арсенал Тула
81.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
56.44% (57)
Меньше
43.56% (44)
Обе команды забьют
Да
62.38% (63)
Нет
37.62% (38)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
42.6% (43)
0:2 Арсенал Тула
17.8% (18)
0:1 Арсенал Тула
14.9% (15)
1:1 Ничья
7.9% (8)
2:1 Динамо Брянск
6.9% (7)
1:3 Арсенал Тула
4% (4)
1:0 Динамо Брянск
3% (3)
0:3 Арсенал Тула
2% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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