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Россия: Кубок

2021-2022
Ленинградец
 
Позже
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 2 0.67
2. Пинчук Василий 1 0.33
3. Анисимов Анатолий 1 0.33
4. Казаков Руслан 1 0.33
5. _Kortsov E. 1 0.33
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 16.67% (1) 0 50% (3) 0 33.33% (2) 0
 Краснодар 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Динамо СПб 1:3 Ленинградец Ленинградец 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:1 Ленинградец Ленинградец 6:0 Луки-Энергия Балтика-БФУ 0:1 Ленинградец
Ленинградец 1:0 ПФК Кубань Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Чита Ленинградец 4:0 Динамо Петербург Красава 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Родина Москва 1:5 Ленинградец Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Зенит-2 2:2 Ленинградец Ленинградец 1:2 Звезда Санкт-Петербург Ленинградец 0:1 Локомотив-Казанка Муром 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 Тверь Олимп-Долгопрудный 2:1 Ленинградец
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ленинградец Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПФК Кубань Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 18 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 106
Ленинградец 2.8% (3)
X 1.9% (2)
Краснодар 95.3% (101)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Краснодар
8.40
5.60
1.33
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Где смотреть матч Ленинградец - Краснодар онлайн




Прогнозы на матч Ленинградец - Краснодар

Исход игры
Ленинградец
2.8% (3)
Ничья
1.9% (2)
Краснодар
95.3% (101)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (47)
Меньше
54.81% (57)
Обе команды забьют
Да
31.73% (33)
Нет
68.27% (71)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
40.6% (43)
1:2 Краснодар
15.1% (16)
1:3 Краснодар
11.3% (12)
0:3 Краснодар
11.3% (12)
0:1 Краснодар
9.4% (10)
0:4 Краснодар
3.8% (4)
1:0 Ленинградец
1.9% (2)
1:4 Краснодар
1.9% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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