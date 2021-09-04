|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|5 (3)
|0.71
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|0.43
|3.
|Ришарлисон
|3
|0.43
|4.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.14
|5.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|6.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|7.
|Мело Артур
|1
|0.14
|8.
|Пакета Лукас
|1
|0.14
|9.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|10.
|Лоди Ренан
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.43
|2.
|Гонсалес Николас
|2
|0.29
|3.
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|4.
|Месси Лионель
|2 (2)
|0.29
|5.
|Паредес Леандро
|1
|0.14
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|7.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.14
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|9.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|2.
|Фред Сантос
|2
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|4.
|Неймар
|1
|0
|5.
|Силва Тьяго
|1
|0
|6.
|Жерсон Сантос
|1
|0
|7.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|8.
|Ришарлисон
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|10.
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|3
|0
|2.
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|4.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|5.
|Окампос Лукас
|1
|0
|6.
|Песселья Херман
|1
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|9.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|10.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|11.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|12.
|Домингес Николас
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|25% (4)
|Аргентина
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 2
|21
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Эквадор
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|4.
|Уругвай
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|Боливия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|9.
|Перу
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Эквадор
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|8.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Перу
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Аргентина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|4.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|6
|1
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
|4.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|3.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|3
|0
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Боливия
|Джузино Эдриан
|3
|0