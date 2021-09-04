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Отборочные матчи: Южная Америка

2020-2022
Бразилия
 
Позже
Аргентина

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.71
2. Фирмино Роберто 3 0.43
3. Ришарлисон 3 0.43
4. Рибейро Эвертон 1 0.14
5. Коутиньо Филиппе 1 0.14
6. Маркиньос Маркос 1 0.14
7. Мело Артур 1 0.14
8. Пакета Лукас 1 0.14
9. Жезус Габриэль 0 0
10. Лоди Ренан 0 0
11. Данило Луис 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 3 0.43
2. Гонсалес Николас 2 0.29
3. Корреа Хоакин 2 0.29
4. Месси Лионель 2 (2) 0.29
5. Паредес Леандро 1 0.14
6. Корреа Анхель 1 0.14
7. Ромеро Кристиан 1 0.14
8. Ло Чельсо Джовани 0 0
9. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Маркиньос Маркос 2 0
2. Фред Сантос 2 0
3. Соарес Дуглас 2 0
4. Неймар 1 0
5. Силва Тьяго 1 0
6. Жерсон Сантос 1 0
7. Жезус Габриэль 1 0
8. Ришарлисон 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
10. Гимараэс Бруно 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4)
 Аргентина 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 8.33% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Чили 0:1 Бразилия Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия
Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Венесуэла 1:3 Аргентина Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 1:0 Аргентина Бразилия 0:1 Аргентина
Бразилия 3:0 Аргентина Аргентина 1:1 Бразилия Бразилия 2:0 Аргентина Аргентина 2:1 Бразилия Бразилия 2:1 Аргентина Бразилия 3:4 Аргентина Бразилия 2:0 Аргентина Аргентина 0:0 Бразилия Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:3 Бразилия Бразилия 0:0 Аргентина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 17 - 2 21
2. Аргентина Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Эквадор Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
4. Уругвай Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Колумбия Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
6. Парагвай Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
7. Боливия Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
8. Чили Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
9. Перу Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
10. Венесуэла Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
6. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
8. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
5. Колумбия Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Чили Видаль Артуро 4 1 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Боливия Джузино Эдриан 3 0
Весь список
Где смотреть матч Бразилия - Аргентина онлайн




Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина

Исход игры
Бразилия
71.9% (46)
Ничья
23.4% (15)
Аргентина
4.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (37)
Меньше
41.27% (26)
Обе команды забьют
Да
79.37% (50)
Нет
20.63% (13)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
42.2% (27)
1:1 Ничья
20.3% (13)
1:0 Бразилия
15.6% (10)
3:2 Бразилия
10.9% (7)
2:0 Бразилия
3.1% (2)
1:2 Аргентина
3.1% (2)
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Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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