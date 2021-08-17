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Лига конференций

Санта-Клара
 
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Партизан

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлос XI 3 0.75
2. Mansur 1 0.25
3. Вильянуэва Микель 1 0.25
4. Кошта Жоау 1 0.25
5. Кошта Руи 1 0.25
Партизан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Рикарду 2 0.5
2. Маркович Лазар 1 0.25
3. Йойич Милош 1 0.25
4. Пантич Данило 1 0.25
5. Шчекич Александар 1 0.25
6. Терзич Никола 0 0

Карточки

Санта-Клара
# Игрок      
Партизан
# Игрок      
1. Маркович Лазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санта-Клара 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Партизан 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Санта-Клара 2:2 Морейренсе Олимпия Любляна 0:1 Санта-Клара Тондела 3:0 Санта-Клара Санта-Клара 2:0 Олимпия Любляна Фаренсе 0:0 Санта-Клара
Санта-Клара 2:0 Шкупи Шкупи 0:3 Санта-Клара Санта-Клара 0:0 Варзим Санта-Клара 4:0 Фаренсе Белененсеш 0:2 Санта-Клара Санта-Клара 1:0 Риу Аве Фамаликан 1:0 Санта-Клара Санта-Клара 3:3 Боавишта Бенфика 2:1 Санта-Клара Санта-Клара 0:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 1:0 Санта-Клара Санта-Клара 5:1 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Санта-Клара Санта-Клара 1:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Портимоненсе
Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Партизан 2:2 Сочи Нови Пазар 1:4 Партизан Сочи 1:1 Партизан Партизан 4:0 Вождовац ДАК 0:2 Партизан
Войводина 0:2 Партизан Партизан 1:0 ДАК Пролетер Нови-Сад 0:4 Партизан Партизан 1:0 Ростов Црвена Звезда 0:0 Партизан Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 3:0 Вождовац Чукарички 0:2 Партизан Партизан 3:1 Бачка-Топола Пролетер Нови-Сад 1:3 Партизан Партизан 2:1 Спартак Суботица Войводина 0:1 Партизан Мачва Шабац 1:2 Партизан Партизан 2:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 1:0 Партизан

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Санта-Клара - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 22 часа.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Санта-Клара 32.1% (18)
X 30.4% (17)
Партизан 37.5% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Партизан
3.01
3.37
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санта-Клара - Партизан онлайн




Прогнозы на матч Санта-Клара - Партизан

Исход игры
Санта-Клара
32.1% (18)
Ничья
30.4% (17)
Партизан
37.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:2 Партизан
26.8% (15)
1:1 Ничья
25% (14)
2:1 Санта-Клара
16.1% (9)
1:0 Санта-Клара
7.1% (4)
0:1 Партизан
7.1% (4)
0:0 Ничья
5.4% (3)
2:0 Санта-Клара
3.6% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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