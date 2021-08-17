|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлос XI
|3
|0.75
|2.
|Mansur
|1
|0.25
|3.
|Вильянуэва Микель
|1
|0.25
|4.
|Кошта Жоау
|1
|0.25
|5.
|Кошта Руи
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Рикарду
|2
|0.5
|2.
|Маркович Лазар
|1
|0.25
|3.
|Йойич Милош
|1
|0.25
|4.
|Пантич Данило
|1
|0.25
|5.
|Шчекич Александар
|1
|0.25
|6.
|Терзич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Маркович Лазар
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санта-Клара
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Партизан
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
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