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Лига конференций

Карабах
 
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Абердин

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озобич Филип 1 0.25
2. Зубир Абделла 1 0.25
3. Кади 1 0.25
Абердин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристиан Рамирез 3 0.75
2. Фергюсон Льюис 3 (1) 0.75
3. Хеджс Райан 2 0.5
4. Консидайн Эндрю 1 0.25
5. Макленнан Коннор 1 0.25

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Медведев Максим 0 1
Абердин
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)
 Абердин 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Зира 1:1 Карабах Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах Ашдод 0:1 Карабах Карабах 0:0 Ашдод
Арсенал Тула 1:0 Карабах Нефтчи 1:0 Карабах Карабах 2:0 Кешля Сабах Баку 0:4 Карабах Карабах 1:1 Зира Габала 0:5 Карабах Сабаил 1:1 Карабах Карабах 4:1 Сумгаит Кешля 1:1 Карабах Карабах 2:0 Сабах Баку Зира 0:2 Карабах Карабах 3:0 Габала Карабах 1:0 Сабаил Сумгаит 0:0 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Райт Роверс 2:1 Абердин Абердин 2:1 Брейдаблик Ливингстон 1:2 Абердин Брейдаблик 2:3 Абердин Абердин 2:0 Данди Юнайтед
Хеккен 2:0 Абердин Абердин 5:1 Хеккен Абердин 0:0 Сент-Джонстон Абердин 1:1 Инвернесс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Абердин 0:1 Хиберниан Ливингстон 1:2 Абердин Абердин 0:3 Данди Юнайтед Абердин 1:1 Селтик Абердин 2:2 Ливингстон Сент-Джонстон 0:1 Абердин Дамбартон 0:1 Абердин Данди Юнайтед 1:0 Абердин Абердин 0:0 Гамильтон Академикал Селтик 1:0 Абердин

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Абердин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 17 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 66
Карабах 36.4% (24)
X 40.9% (27)
Абердин 22.7% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Абердин
2.45
3.15
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карабах - Абердин онлайн




Прогнозы на матч Карабах - Абердин

Исход игры
Карабах
36.4% (24)
Ничья
40.9% (27)
Абердин
22.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (15)
Меньше
76.92% (50)
Обе команды забьют
Да
64.62% (42)
Нет
35.38% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (27)
1:0 Карабах
19.7% (13)
2:1 Карабах
12.1% (8)
0:1 Абердин
9.1% (6)
1:2 Абердин
7.6% (5)
2:0 Карабах
4.5% (3)
1:3 Абердин
3% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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