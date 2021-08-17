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Лига конференций

Шахтёр Караганда
 
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Маккаби Тель-Авив

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Караганда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габышев Михаил 1 0.25
2. Таттыбаев Айдос 1 0.25
3. Граф Иван 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халайла Осама 2 0.5
2. Йейни Ширан 1 0.25
3. Альмог Эйлон 1 0.25

Карточки

Шахтёр Караганда
# Игрок      
1. Атанаскоский Давид 0 1
2. Ламанж Абдель 1 0
3. Рустемович Эдин 1 0
4. Букорац Стефан 1 0
5. Таттыбаев Айдос 1 0
6. Мавутор Дэвид 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Карзев Эден 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Караганда 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Маккаби Тель-Авив 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кызыл-Жар 8:1 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 3:2 Ордабасы Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда СДЮШОР 8 0:4 Шахтёр Караганда
Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 7:1 СДЮШОР 8 ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 3:2 Кызыл-Жар Ордабасы 1:0 Шахтёр Караганда Астана 4:3 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 1:0 Актобе Акжайык 1:1 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 1:0 Тараз Шахтёр Караганда 0:1 Кызыл-Жар Ордабасы 0:0 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Каспий 3:0 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 0:1 Туран Кайрат 1:1 Шахтёр Караганда
Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Сутьеска Сутьеска 0:0 Маккаби Тель-Авив Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона 2:0 Маккаби Тель-Авив Ашдод 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Ашдод Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 2:3 Маккаби Тель-Авив

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 14 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 65
Шахтёр Караганда 18.5% (12)
X 40% (26)
Маккаби Тель-Авив 41.5% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Караганда
Ничья
Маккаби Тель-Авив
4.40
3.34
1.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив онлайн




Прогнозы на матч Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Шахтёр Караганда
18.5% (12)
Ничья
40% (26)
Маккаби Тель-Авив
41.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (24)
Меньше
62.5% (40)
Обе команды забьют
Да
71.88% (46)
Нет
28.13% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (22)
1:2 Маккаби Тель-Авив
27.7% (18)
1:0 Шахтёр Караганда
9.2% (6)
2:1 Шахтёр Караганда
7.7% (5)
0:1 Маккаби Тель-Авив
7.7% (5)
0:0 Ничья
6.2% (4)
0:2 Маккаби Тель-Авив
3.1% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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