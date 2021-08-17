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Трабзонспор
 
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Рома

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 1 0.5
2. Джанини Жорже 1 0.5
3. Ие Эдгар 1 0.5
4. Vitor Hugo III2 1 0.5
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0
 Рома 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир
Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Трабзонспор
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома
Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Трабзонспор - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 19 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 57
Трабзонспор 3.5% (2)
X 8.8% (5)
Рома 87.7% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Рома
4.04
3.62
1.94
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Прогнозы на матч Трабзонспор - Рома

Исход игры
Трабзонспор
3.5% (2)
Ничья
8.8% (5)
Рома
87.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (39)
Меньше
29.09% (16)
Обе команды забьют
Да
78.18% (43)
Нет
21.82% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
56.1% (32)
0:2 Рома
12.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (5)
1:3 Рома
7% (4)
0:1 Рома
5.3% (3)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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