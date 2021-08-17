|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.5
|2.
|Джанини Жорже
|1
|0.5
|3.
|Ие Эдгар
|1
|0.5
|4.
|Vitor Hugo III2
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
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