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Фола
 
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Кайрат

Бомбардиры внутри турнира

Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенси Стефано 1 0.25
2. Карон Готье 1 0.25
3. Дельгадо Гилсон 1 0.25
4. Мустафич Мирза 1 0.25
5. Омосанья Майкл 1 0.25
6. Коррейя Бруно 1 0.25
7. Паррейра Родриго 1 (1) 0.25
Кайрат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фола
# Игрок      
Кайрат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фола 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Кайрат 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фола 2:0 Этцелла Фола 2:1 Линфилд Мондор-ле-Бэн 2:0 Фола Линфилд 1:2 Фола Фола 1:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Жюнесс Эш 0:3 Фола Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондор-ле-Бэн Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Каспий 2:4 Кайрат Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу Кайрат 0:0 Алашкерт Туран 4:3 Кайрат
Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат Кайрат 4:2 Актобе

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фола - Кайрат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 19 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 58
Фола 20.7% (12)
X 46.6% (27)
Кайрат 32.8% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фола
Ничья
Кайрат
3.20
3.32
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фола - Кайрат онлайн




Прогнозы на матч Фола - Кайрат

Исход игры
Фола
20.7% (12)
Ничья
46.6% (27)
Кайрат
32.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (23)
Меньше
58.93% (33)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (23)
1:2 Кайрат
17.2% (10)
2:1 Фола
15.5% (9)
0:1 Кайрат
12.1% (7)
1:0 Фола
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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