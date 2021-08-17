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Маккаби Хайфа

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Маккаби Хайфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дэвид Дин 3 0.75
2. Ацили Омер 3 0.75
3. Ашкенази Ювал 3 0.75
4. Саар Бен 1 0.25
5. Гершон Рами 1 0.25
6. Хазиза Долев 1 0.25
7. Леви Маор 1 0.25

Карточки

Нефтчи
# Игрок      
Маккаби Хайфа
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтчи 0 0 0 0 0 0
 Маккаби Хайфа 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 30.77% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Нефтчи 2:2 Габала ХИК 3:0 Нефтчи Нефтчи 2:2 ХИК Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи
Нефтчи 2:1 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 1:2 Нефтчи Спартак Москва 1:2 Нефтчи Нефтчи 1:0 Карабах Сумгаит 0:1 Нефтчи Сабаил 0:4 Нефтчи Кешля 0:3 Нефтчи Сабах Баку 2:2 Нефтчи Нефтчи 4:0 Зира Габала 2:2 Нефтчи Нефтчи 0:2 Сумгаит Нефтчи 4:0 Сабаил Нефтчи 3:1 Кешля Нефтчи 2:1 Сабах Баку Зира 1:0 Нефтчи
Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Торсхавн 1:0 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 7:2 Торсхавн Маккаби Хайфа 5:1 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 1:2 Маккаби Хайфа Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа
Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Кирьят-Шмона 1:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2:0 Ашдод Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Маккаби Петах-Тиква 1:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 4:1 Хапоэль Афула Маккаби Хайфа 4:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 0:3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Петах-Тиква
Последние игры между собой
Нефтчи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Хайфа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Хайфа 3:0 Нефтчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 18 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 60
Нефтчи 16.7% (10)
X 36.7% (22)
Маккаби Хайфа 46.7% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Маккаби Хайфа
3.32
3.47
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нефтчи - Маккаби Хайфа онлайн




Прогнозы на матч Нефтчи - Маккаби Хайфа

Исход игры
Нефтчи
16.7% (10)
Ничья
36.7% (22)
Маккаби Хайфа
46.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (23)
Меньше
61.02% (36)
Обе команды забьют
Да
72.88% (43)
Нет
27.12% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (20)
1:2 Маккаби Хайфа
21.7% (13)
0:1 Маккаби Хайфа
15% (9)
2:1 Нефтчи
8.3% (5)
1:0 Нефтчи
6.7% (4)
0:2 Маккаби Хайфа
3.3% (2)
1:3 Маккаби Хайфа
3.3% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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