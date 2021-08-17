  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций

Пасуш де Феррейра
 
Позже
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денилсон VI 2 1
2. Эустакиу Стефен 1 0.5
3. Зе Уилтон 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пасуш де Феррейра 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра Ларн 1:0 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан Пасуш де Феррейра 4:0 Ларн Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте
Пасуш де Феррейра 1:2 Брага Визела 1:2 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0:1 Морейренсе Тондела 2:3 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 1:1 Маритиму Брага 1:1 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 1:0 Белененсеш Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0:2 Фаренсе Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0:5 Бенфика Фамаликан 2:0 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 3:0 Морейренсе Порту 2:0 Пасуш де Феррейра
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 20 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Пасуш де Феррейра 0% (0)
X 3.6% (2)
Тоттенхэм 96.4% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пасуш де Феррейра
Ничья
Тоттенхэм
5.80
4.38
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм онлайн




Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм

Исход игры
Пасуш де Феррейра
0% (0)
Ничья
3.6% (2)
Тоттенхэм
96.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (37)
Меньше
31.48% (17)
Обе команды забьют
Да
68.52% (37)
Нет
31.48% (17)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
53.6% (30)
0:2 Тоттенхэм
21.4% (12)
0:1 Тоттенхэм
5.4% (3)
1:3 Тоттенхэм
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный