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Лига Европы

2021-2022

Стадион:
Глазго Рейнджерс
 
Позже
Алашкерт

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмбало Хосе 2 1
2. Глишич Александар 1 0.5
3. Папикян Агван 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
Алашкерт
# Игрок      
1. Григорян Артак 2 0
2. Болевич Деян 1 0
3. Чанчаревич Огньен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 0 0
 Алашкерт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон
Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт
Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт Алашкерт 1:1 Ноа Ереван Алашкерт 1:0 Урарту

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 3 1 1
2. Селтик Форрест Джеймс 2 0 1
3. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
5. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2021, осталось 1 день 20 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Глазго Рейнджерс 100% (56)
X 0% (0)
Алашкерт 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Алашкерт
1.15
8.00
26.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс - Алашкерт онлайн




Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Алашкерт

Исход игры
Глазго Рейнджерс
100% (56)
Ничья
0% (0)
Алашкерт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (20)
Меньше
62.96% (34)
Обе команды забьют
Да
22.22% (12)
Нет
77.78% (42)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
51.8% (29)
3:0 Глазго Рейнджерс
14.3% (8)
2:1 Глазго Рейнджерс
12.5% (7)
1:0 Глазго Рейнджерс
8.9% (5)
4:1 Глазго Рейнджерс
3.6% (2)
3:1 Глазго Рейнджерс
3.6% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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