|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмбало Хосе
|2
|1
|2.
|Глишич Александар
|1
|0.5
|3.
|Папикян Агван
|0
|0
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Григорян Артак
|2
|0
|2.
|Болевич Деян
|1
|0
|3.
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Алашкерт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|2.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|2
|0
|1
|3.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|2
|0
|0
|5.
|Алашкерт
|Эмбало Хосе
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0