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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Томь

История личных встреч

Оренбург
Томь

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.41
Миронов Алексей 4 (1) 0.18
Титков Николай 3 (2) 0.14
Сиваков Михаил 2 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Корян Аршак 2 0.09
Гойкович Ренато 2 0.09
Прудников Николай 2 0.09
Бреев Сергей 1 0.05
Малых Андрей 1 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Шаболин Артём 1 0.05
Сычевой Владимир 1 0.05
Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 11 (7) 0.5
Кирсанов Никита 5 0.23
Корж Константин 3 0.14
Кудряшов Павел 2 0.09
Кубышкин Илья 2 0.09
Гордюшенко Астемир 1 0.05
Семейкин Артём 1 0.05
Aleksandar Stanisavljevic2 1 0.05

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 8 1
Эктов Александр 7 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Бреев Сергей 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Титков Николай 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Дьялло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 10 0
Почивалин Валерий 8 0
Ставпец Александр 6 0
Зуйков Сергей 5 0
Кудряшов Павел 5 0
Апшацев Марат 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Радостев Семён 4 0
Мамин Артём 2 1
Савиных Данил 2 1
Абрамов Артём 3 0
Семейкин Артём 3 0
Корж Константин 3 0
Леонов Олег 3 0
Дмитриев Максим II 3 0
Коробов Никита 1 1
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
21%
2
14%
1-15
6
25%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
3
38%
3
14%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
17%
4
29%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

34
27
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
15%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
8
24%
7
26%
76-90

Пропущено

14
36
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 19
1
7%
6
17%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
3
21%
5
14%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2
Томь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1
Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1 Нефтехимик - Томь 0:1 Томь - Акрон 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 22 14 2 6 33 - 15 44
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. Енисей Заявка 22 8 4 10 30 - 36 28
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
14. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
15. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 22 5 9 8 18 - 22 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
15. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нефтехимик Юшин Александр 17 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 12 7 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
4. Факел Максимов Максим 11 1 0
5. Томь Ставпец Александр 11 7 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 12 0
2. Томь Кубышкин Илья 10 0
3. Оренбург Малых Андрей 8 1
4. Балтика Остоич Иван 8 1
5. Алания Хосонов Хетаг 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2021, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 34
Оренбург 85.3% (29)
X 11.8% (4)
Томь 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Томь
1.35
4.90
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оренбург - Томь онлайн




Прогнозы на матч Оренбург - Томь

Исход игры
Оренбург
85.3% (29)
Ничья
11.8% (4)
Томь
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.3% (10)
Меньше
69.7% (23)
Обе команды забьют
Да
33.33% (11)
Нет
66.67% (22)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
35.3% (12)
1:0 Оренбург
23.5% (8)
2:1 Оренбург
11.8% (4)
3:1 Оренбург
8.8% (3)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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