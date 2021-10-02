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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
 
Позже
Эмполи

Рома 4-2-3-1

Эмполи 4-3-1-2

История личных встреч

Рома
Эмполи

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.67
Пеллегрини Лоренцо 3 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.33
Мхитарян Генрих 1 0.17
Эль-Шаарави Стефан 1 0.17
Кристанте Бриан 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 (2) 0.33
Штулац Лео 1 0.17
Манкузо Леонардо 1 0.17
Ди Франческо Федерико 1 0.17
Бандинелли Филиппо 1 0.17
Пинамонти Андреа 1 0.17
Риччи Самуэле 1 0.17
Стоянович Петар 0 0
Хаас Николас 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 1 1
Верету Жордан 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмайли Ардиан 3 0
Стоянович Петар 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Пинамонти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2
Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2 Рома - Лацио 2:0
Эмполи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2 Кремонезе - Эмполи 2:2 Реджана - Эмполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
10. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Сассуоло Лопес Максим 4 0
4. Специя Николау Димитрис 4 0
5. Венеция Хейманс Дан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
    Ассистент: Алессио Берти (Италия);
    Ассистент: Дамьяно Ди Йорьо (Италия);
    Резервный: Лука Цуфферли (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители итальянского футбола! В рамках поединка 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Ромы» и «Эмполи». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 16 часов 41 минуту.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 103
Рома 100% (103)
X 0% (0)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Эмполи
1.43
5.61
7.49
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Новости
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Где смотреть матч Рома - Эмполи онлайн




Прогнозы на матч Рома - Эмполи

Исход игры
Рома
100% (103)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.43% (43)
Меньше
56.57% (56)
Обе команды забьют
Да
40.4% (40)
Нет
59.6% (59)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.6% (47)
2:1 Рома
26.2% (27)
3:1 Рома
10.7% (11)
1:0 Рома
8.7% (9)
3:0 Рома
2.9% (3)
3:2 Рома
1.9% (2)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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