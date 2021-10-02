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Доброго времени суток вам, уважаемые любители итальянского футбола! В рамках поединка 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Встреча состоится в Риме, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч!