|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.67
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.33
|Мхитарян Генрих
|1
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.17
|Кристанте Бриан
|1
|0.17
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.33
|Штулац Лео
|1
|0.17
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.17
|Пинамонти Андреа
|1
|0.17
|Риччи Самуэле
|1
|0.17
|Стоянович Петар
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Сассуоло
|Лопес Максим
|4
|0
|4.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0