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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Янг Бойз
 
Позже
Ференцварош

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 3 (1) 0.75
2. Эбишер Мишель 1 0.25
3. Нгамале Муми 1 0.25
4. Сьерро Венсан 1 0.25
5. Гарсия Улиссес 1 0.25
6. Элиа Мешак 0 0
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 4 0.67
2. Кабир Райан 3 0.5
3. Нгуэн Токмак 2 0.33
4. Мак Роберт 1 0.17
5. Блажич Миха 1 0.17
6. Харатин Игорь 1 (1) 0.17
7. Чивич Эльдар 0 0
8. Сомалиа Вергитон 0 0
9. Захариассен Кристоффер 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 3 0
2. Али Мохамед 2 0
3. Фасснахт Кристиан 1 0
4. Лефор Жордан 1 0
5. Гарсия Улиссес 1 0
6. Хефти Сильван 1 0
7. Сибачо Жордан 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Чивич Эльдар 1 1
2. Харатин Игорь 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Мак Роберт 1 0
5. Блажич Миха 1 0
6. Дибус Денеш 1 0
7. Ковачевич Аднан 1 0
8. Захариассен Кристоффер 1 0
9. Ммаэ Райан 1 0
10. Шигер Давид 1 0
11. Узуни Мюрто 1 0
12. Чонтош Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Ференцварош 0 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 33.33% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер
Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано
Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ференцварош 4:1 Мезёкёвешд Славия Прага 1:0 Ференцварош Ференцварош 2:0 Славия Прага Ференцварош 1:2 Варда Жальгирис 1:3 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Жальгирис Приштина 1:3 Ференцварош Ференцварош 3:0 Приштина Гонвед 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Мезёкёвешд Фехервар 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Уйпешт Варда 0:0 Ференцварош Ференцварош 1:1 Пушкаш-Академия Будафок 0:4 Ференцварош Ференцварош 5:2 Пакш Залаэгерсег 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр МТК 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:2 Фехервар

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2021, осталось 20 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 104
Янг Бойз 86.5% (90)
X 10.6% (11)
Ференцварош 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Ференцварош
1.56
4.30
6.87
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Янг Бойз - Ференцварош онлайн




Прогнозы на матч Янг Бойз - Ференцварош

Исход игры
Янг Бойз
86.5% (90)
Ничья
10.6% (11)
Ференцварош
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.46% (53)
Меньше
48.54% (50)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
40.4% (42)
1:0 Янг Бойз
21.2% (22)
2:0 Янг Бойз
16.3% (17)
1:1 Ничья
9.6% (10)
3:1 Янг Бойз
3.8% (4)
1:2 Ференцварош
2.9% (3)
3:0 Янг Бойз
1.9% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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