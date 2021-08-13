|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|3 (1)
|0.75
|2.
|Эбишер Мишель
|1
|0.25
|3.
|Нгамале Муми
|1
|0.25
|4.
|Сьерро Венсан
|1
|0.25
|5.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.25
|6.
|Элиа Мешак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|4
|0.67
|2.
|Кабир Райан
|3
|0.5
|3.
|Нгуэн Токмак
|2
|0.33
|4.
|Мак Роберт
|1
|0.17
|5.
|Блажич Миха
|1
|0.17
|6.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.17
|7.
|Чивич Эльдар
|0
|0
|8.
|Сомалиа Вергитон
|0
|0
|9.
|Захариассен Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|3
|0
|2.
|Али Мохамед
|2
|0
|3.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|4.
|Лефор Жордан
|1
|0
|5.
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|6.
|Хефти Сильван
|1
|0
|7.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чивич Эльдар
|1
|1
|2.
|Харатин Игорь
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Мак Роберт
|1
|0
|5.
|Блажич Миха
|1
|0
|6.
|Дибус Денеш
|1
|0
|7.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|8.
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|9.
|Ммаэ Райан
|1
|0
|10.
|Шигер Давид
|1
|0
|11.
|Узуни Мюрто
|1
|0
|12.
|Чонтош Доминик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Ференцварош
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|33.33% (4)
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0