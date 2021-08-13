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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Мальмё
 
Позже
Лудогорец

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 5 0.83
2. Кристиансен Андерс 2 0.33
3. Бирманчевич Велько 2 0.33
4. Рикс Сёрен 1 0.17
5. Мойсандер Никлас 0 0
6. Бергет Йо Инге 0 0
7. Левицки Оскар 0 0
8. Инносент Бонке 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.33
2. Десподов Кирилл 2 0.33
3. Сотириу Пиерос 2 (1) 0.33
4. Ману Элвис 1 0.17
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 3 1
2. Ахмедходжич Анел 3 0
3. Рикс Сёрен 2 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Налич Ади 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 3 0
2. Текпетей Бернард 2 0
3. Пластун Игорь 1 0
4. Баджи Стефан 1 0
5. Недялков Антон 1 0
6. Гонсалвеш Клод 1 0
7. Вердон Оливье 1 0
8. Соуза Коули 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 10% (1) 0 20% (2) 50% (5) 10% (1) 10% (1)
 Лудогорец 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё
Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё
Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец
Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2021, осталось 20 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 103
Мальмё 81.6% (84)
X 12.6% (13)
Лудогорец 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Лудогорец
2.03
3.46
4.20
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Мальмё - Лудогорец онлайн




Прогнозы на матч Мальмё - Лудогорец

Исход игры
Мальмё
81.6% (84)
Ничья
12.6% (13)
Лудогорец
5.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.16% (43)
Меньше
57.84% (59)
Обе команды забьют
Да
52.94% (54)
Нет
47.06% (48)
Популярный счёт
2:1 Мальмё
35% (36)
1:0 Мальмё
35% (36)
1:1 Ничья
10.7% (11)
2:0 Мальмё
9.7% (10)
1:2 Лудогорец
3.9% (4)
0:1 Лудогорец
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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