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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
 
Позже
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 1
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 1
2. Кайо Энрике 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 1 0
2. Ле Гофф Венсан 1 0
3. Igor Carioca 1 0
Монако
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 0 0 100% (1) 0 0
 Монако 100% (1) 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян
Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако
Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Монако 1:0 Лорьян Монако 4:0 Лорьян Лорьян 0:3 Монако
Лорьян 0:2 Монако Монако 2:3 Лорьян Лорьян 0:1 Монако Монако 1:2 Лорьян Лорьян 2:2 Монако Монако 1:0 Лорьян Монако 3:1 Лорьян Лорьян 2:1 Монако Лорьян 2:2 Монако Монако 2:0 Лорьян Лорьян 1:1 Монако Монако 2:0 Лорьян Монако 1:0 Лорьян
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
3. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
4. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Хадж Хаким

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 59
Лорьян 3.4% (2)
X 11.9% (7)
Монако 84.7% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монако
5.00
3.98
1.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лорьян - Монако онлайн




Прогнозы на матч Лорьян - Монако

Исход игры
Лорьян
3.4% (2)
Ничья
11.9% (7)
Монако
84.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (38)
Меньше
34.48% (20)
Обе команды забьют
Да
77.59% (45)
Нет
22.41% (13)
Популярный счёт
1:2 Монако
54.2% (32)
0:1 Монако
13.6% (8)
1:1 Ничья
11.9% (7)
0:2 Монако
6.8% (4)
1:3 Монако
3.4% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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