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Лига конференций

Шахтёр Караганда
 
Позже
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Караганда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габышев Михаил 1 0.33
2. Таттыбаев Айдос 1 0.33
3. Граф Иван 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шахтёр Караганда
# Игрок      
1. David Atanasovski 0 1
2. Рустемович Эдин 1 0
3. Таттыбаев Айдос 1 0
4. Мавутор Дэвид 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Караганда 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда СДЮШОР 8 0:4 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 7:1 СДЮШОР 8 ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда
Шахтёр Караганда 3:2 Кызыл-Жар Ордабасы 1:0 Шахтёр Караганда Астана 4:3 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 1:0 Актобе Акжайык 1:1 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 1:0 Тараз Шахтёр Караганда 0:1 Кызыл-Жар Ордабасы 0:0 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Каспий 3:0 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 0:1 Туран Кайрат 1:1 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 1:1 Кайсар Жетысу 0:1 Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда 0:1 Астана
Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка
Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Шахтёр Караганда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 2 часа 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 57
Шахтёр Караганда 54.4% (31)
X 31.6% (18)
Колос Ковалёвка 14% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Караганда
Ничья
Колос Ковалёвка
2.85
3.20
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка онлайн




Прогнозы на матч Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка

Исход игры
Шахтёр Караганда
54.4% (31)
Ничья
31.6% (18)
Колос Ковалёвка
14% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (17)
Меньше
70.18% (40)
Обе команды забьют
Да
59.65% (34)
Нет
40.35% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (17)
2:1 Шахтёр Караганда
22.8% (13)
1:0 Шахтёр Караганда
17.5% (10)
2:0 Шахтёр Караганда
14% (8)
1:2 Колос Ковалёвка
7% (4)
0:1 Колос Ковалёвка
5.3% (3)
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Онлайн трансляции
Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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