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Лига конференций

Астана
 
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Бомбардиры внутри турнира

Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томасов Марин 2 0.67
2. Битри Энео 2 0.67
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 3 0.6
2. Рангел 2 0.4
3. Ниссилья Урхо 2 0.4
4. Томас Диого 1 0.2
5. Henry Uzochokwu 1 0.2
6. Себбан Джордан 1 0.2

Карточки

Астана
# Игрок      
1. Шимунович Лука 0 1
КуПС
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Астана 0 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 КуПС 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 10% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астана 1:0 Кайсар КуПС 1:1 Астана Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана Астана 1:0 Акжайык
Астана 2:0 Арис Салоники Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла
КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС
Последние игры между собой
Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС 1:1 Астана

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астана - КуПС от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 1 день 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 91
Астана 89% (81)
X 7.7% (7)
КуПС 3.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
КуПС
1.90
3.68
4.15
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Где смотреть матч Астана - КуПС онлайн




Прогнозы на матч Астана - КуПС

Исход игры
Астана
88.9% (80)
Ничья
7.8% (7)
КуПС
3.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.7% (38)
Меньше
57.3% (51)
Обе команды забьют
Да
49.44% (44)
Нет
50.56% (45)
Популярный счёт
2:1 Астана
37.8% (34)
1:0 Астана
31.1% (28)
2:0 Астана
16.7% (15)
1:1 Ничья
7.8% (7)
1:2 КуПС
2.2% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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