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Партизан
 
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Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Рикарду 2 0.67
2. Маркович Лазар 1 0.33
3. Пантич Данило 1 0.33
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.67
2. Нобоа Кристиан 2 (2) 0.67
3. Бурмистров Никита 1 0.33
4. Родригао 1 0.33
5. Барсов Максим 1 0.33
6. Прохин Данила 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Партизан 0 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Сочи 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Нови Пазар 1:4 Партизан Сочи 1:1 Партизан Партизан 4:0 Вождовац ДАК 0:2 Партизан Войводина 0:2 Партизан
Партизан 1:0 ДАК Пролетер 0:4 Партизан Партизан 1:0 Ростов Црвена Звезда 0:0 Партизан Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 3:0 Вождовац Чукарички 0:2 Партизан Партизан 3:1 Бачка-Топола Пролетер 1:3 Партизан Партизан 2:1 Спартак Суботица Войводина 0:1 Партизан Мачва Шабац 1:2 Партизан Партизан 2:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 1:0 Партизан Партизан 3:0 Металац
Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи
Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов
Последние игры между собой
Партизан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи 1:1 Партизан

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Партизан - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 1 день 6 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 73
Партизан 65.8% (48)
X 17.8% (13)
Сочи 16.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Сочи
2.01
3.46
3.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Партизан - Сочи онлайн




Прогнозы на матч Партизан - Сочи

Исход игры
Партизан
65.8% (48)
Ничья
17.8% (13)
Сочи
16.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (40)
Меньше
44.44% (32)
Обе команды забьют
Да
72.22% (52)
Нет
27.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Партизан
39.7% (29)
1:1 Ничья
16.4% (12)
1:0 Партизан
13.7% (10)
1:2 Сочи
8.2% (6)
0:1 Сочи
6.8% (5)
2:0 Партизан
6.8% (5)
3:1 Партизан
4.1% (3)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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