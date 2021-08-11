|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|3
|0.6
|2.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.6
|3.
|Жибриль Таофик
|2
|0.4
|4.
|Бичахчян Ваан
|2 (2)
|0.4
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.2
|6.
|Гоно Мирослав
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Игорь
|2
|0.67
|2.
|Тагыберген Асхат
|1
|0.33
|3.
|Йованчич Душан
|1
|0.33
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Жилина
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|Тобол
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|4.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Олимп + Бесплатная ставка 500 рублей