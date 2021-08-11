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Тобол

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 3 0.6
2. Бернат Ян 3 (1) 0.6
3. Жибриль Таофик 2 0.4
4. Бичахчян Ваан 2 (2) 0.4
5. Ананг Бенсон 1 0.2
6. Гоно Мирослав 1 0.2
Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 0.67
2. Тагыберген Асхат 1 0.33
3. Йованчич Душан 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Жилина 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 0
 Тобол 0 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь
Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Тобол 2:1 Тараз Тобол 0:1 Жилина Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук Тобол 3:4 Махтаарал
Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол
Последние игры между собой
Жилина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тобол 0:1 Жилина

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жилина - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 1 день 4 часа 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 80
Жилина 92.5% (74)
X 6.3% (5)
Тобол 1.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Тобол
1.75
3.88
4.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина - Тобол онлайн




Прогнозы на матч Жилина - Тобол

Исход игры
Жилина
92.4% (73)
Ничья
6.3% (5)
Тобол
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (33)
Меньше
57.69% (45)
Обе команды забьют
Да
44.87% (35)
Нет
55.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Жилина
36.7% (29)
2:0 Жилина
27.8% (22)
1:0 Жилина
22.8% (18)
1:1 Ничья
5.1% (4)
3:0 Жилина
2.5% (2)
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Понедельник, 9 августа
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Среда, 11 августа
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Пятница, 13 августа
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Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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