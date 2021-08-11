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Лига конференций

Рубин
 
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Ракув
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи
Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин
Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув
Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув
Последние игры между собой
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув 0:0 Рубин

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ракув от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 1 день 3 часа 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 88
Рубин 95.5% (84)
X 3.4% (3)
Ракув 1.1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ракув
1.92
3.55
4.30
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Где смотреть матч Рубин - Ракув онлайн




Прогнозы на матч Рубин - Ракув

Исход игры
Рубин
95.4% (83)
Ничья
3.4% (3)
Ракув
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.37% (33)
Меньше
61.63% (53)
Обе команды забьют
Да
40.7% (35)
Нет
59.3% (51)
Популярный счёт
2:1 Рубин
33.3% (29)
2:0 Рубин
29.9% (26)
1:0 Рубин
27.6% (24)
1:1 Ничья
3.4% (3)
3:1 Рубин
2.3% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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