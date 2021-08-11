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Карабах
 
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Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озобич Филип 1 0.33
2. Зубир Абделла 1 0.33
АЕЛ Лимаcсол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Щепович Стефан 3 (1) 1

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Медведев Максим 0 1
АЕЛ Лимаcсол
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 АЕЛ Лимаcсол 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =6 -3
АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах Ашдод 0:1 Карабах Карабах 0:0 Ашдод Арсенал Тула 1:0 Карабах Нефтчи 1:0 Карабах
Карабах 2:0 Кешля Сабах Баку 0:4 Карабах Карабах 1:1 Зира Габала 0:5 Карабах Сабаил 1:1 Карабах Карабах 4:1 Сумгаит Кешля 1:1 Карабах Карабах 2:0 Сабах Баку Зира 0:2 Карабах Карабах 3:0 Габала Карабах 1:0 Сабаил Сумгаит 0:0 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 4:0 Сабаил Сабах Баку 1:2 Карабах
Последние 20 матчей: +9 =2 -9
АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах Влазния Шкодер 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Влазния Шкодер Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Олимпиакос Никосия 4:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Олимпиакос Никосия Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Последние игры между собой
Карабах: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АЕЛ Лимаcсол: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - АЕЛ Лимаcсол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 1 день 3 часа 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 86
Карабах 81.4% (70)
X 12.8% (11)
АЕЛ Лимаcсол 5.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
1.69
3.72
5.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Карабах - АЕЛ Лимаcсол онлайн




Прогнозы на матч Карабах - АЕЛ Лимаcсол

Исход игры
Карабах
80% (68)
Ничья
12.9% (11)
АЕЛ Лимаcсол
7.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (30)
Меньше
64.29% (54)
Обе команды забьют
Да
48.81% (41)
Нет
51.19% (43)
Популярный счёт
1:0 Карабах
42.4% (36)
2:1 Карабах
27.1% (23)
1:1 Ничья
12.9% (11)
2:0 Карабах
8.2% (7)
1:2 АЕЛ Лимаcсол
3.5% (3)
1:3 АЕЛ Лимаcсол
2.4% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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