  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы

2021-2022

Стадион:
Селтик
 
Позже
Яблонец

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 1 1
2. Абада Лиэль 1 1
3. Кристи Райан 1 1
4. Фурухаси Кёго 1 1
5. Тэйлор Грэг 0 0
6. Битон Нир 0 0
Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиларж Вацлав 1 1
2. Поважанец Якуб 0 0

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Тэйлор Грэг 1 0
Яблонец
# Игрок      
1. Зелены Ярослав 1 0
2. Сурзын Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Яблонец 0 100% (1) 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм
Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец
Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец
Последние игры между собой
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Яблонец 2:4 Селтик
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Яблонец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 1 день 6 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 73
Селтик 100% (73)
X 0% (0)
Яблонец 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Яблонец
1.42
5.30
7.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Селтик - Яблонец онлайн




Прогнозы на матч Селтик - Яблонец

Исход игры
Селтик
100% (73)
Ничья
0% (0)
Яблонец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (39)
Меньше
45.83% (33)
Обе команды забьют
Да
47.22% (34)
Нет
52.78% (38)
Популярный счёт
2:0 Селтик
39.7% (29)
2:1 Селтик
37% (27)
3:1 Селтик
9.6% (7)
1:0 Селтик
5.5% (4)
3:0 Селтик
4.1% (3)
4:0 Селтик
2.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный