|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|1
|1
|2.
|Абада Лиэль
|1
|1
|3.
|Кристи Райан
|1
|1
|4.
|Фурухаси Кёго
|1
|1
|5.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|6.
|Битон Нир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиларж Вацлав
|1
|1
|2.
|Поважанец Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зелены Ярослав
|1
|0
|2.
|Сурзын Михал
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Яблонец
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0