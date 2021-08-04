|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|4
|0.8
|2.
|Кабир Райан
|3
|0.6
|3.
|Нгуэн Токмак
|2
|0.4
|4.
|Мак Роберт
|1
|0.2
|5.
|Блажич Миха
|1
|0.2
|6.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.2
|7.
|Чивич Эльдар
|0
|0
|8.
|Сомалиа Вергитон
|0
|0
|9.
|Захариассен Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Плавшич Срджан
|1
|0
|2.
|Дорли Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|2.
|Мак Роберт
|1
|0
|3.
|Блажич Миха
|1
|0
|4.
|Дибус Денеш
|1
|0
|5.
|Харатин Игорь
|1
|0
|6.
|Шигер Давид
|1
|0
|7.
|Чонтош Доминик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ференцварош
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|33.33% (4)
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1