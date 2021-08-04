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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Славия Прага
 
Позже
Ференцварош

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 4 0.8
2. Кабир Райан 3 0.6
3. Нгуэн Токмак 2 0.4
4. Мак Роберт 1 0.2
5. Блажич Миха 1 0.2
6. Харатин Игорь 1 (1) 0.2
7. Чивич Эльдар 0 0
8. Сомалиа Вергитон 0 0
9. Захариассен Кристоффер 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Плавшич Срджан 1 0
2. Дорли Оскар 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Сомалиа Вергитон 1 0
2. Мак Роберт 1 0
3. Блажич Миха 1 0
4. Дибус Денеш 1 0
5. Харатин Игорь 1 0
6. Шигер Давид 1 0
7. Чонтош Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 0 0 0 0 0 0
 Ференцварош 0 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 33.33% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага
Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага Арсенал 1:1 Славия Прага Зброёвка 0:0 Славия Прага Славия Прага 4:0 Опава Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ференцварош 2:0 Славия Прага Ференцварош 1:2 Варда Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис Приштина 1:3 Ференцварош
Ференцварош 3:0 Приштина Гонвед 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Мезёкёвешд Фехервар 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Уйпешт Варда 0:0 Ференцварош Ференцварош 1:1 Пушкаш-Академия Будафок 0:4 Ференцварош Ференцварош 5:2 Пакш Залаэгерсег 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр МТК 2:2 Ференцварош Ференцварош 1:2 Фехервар Ференцварош 1:0 Гонвед Мезёкёвешд 2:2 Ференцварош
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош 2:0 Славия Прага

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 5 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 48
Славия Прага 66.7% (32)
X 22.9% (11)
Ференцварош 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Ференцварош
1.51
4.50
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Славия Прага - Ференцварош онлайн




Прогнозы на матч Славия Прага - Ференцварош

Исход игры
Славия Прага
66.7% (32)
Ничья
22.9% (11)
Ференцварош
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
43.8% (21)
1:1 Ничья
22.9% (11)
1:0 Славия Прага
8.3% (4)
1:2 Ференцварош
8.3% (4)
2:0 Славия Прага
8.3% (4)
3:1 Славия Прага
4.2% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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