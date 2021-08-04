|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дэвис Стивен
|1
|1
|2.
|Кент Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.6
|2.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.4
|3.
|Бирманчевич Велько
|2
|0.4
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|5.
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|6.
|Левицки Оскар
|0
|0
|7.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|2.
|Баришич Борна
|1
|0
|3.
|Иттен Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|2
|0
|2.
|Рикс Сёрен
|2
|0
|3.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Налич Ади
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Мальмё
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
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|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1