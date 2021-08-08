86' Лин Гао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Судье надоело, что Ахмедов Одил тянет время и он наказал его горчичником

81' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Ахмедов Одил получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

78' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Г О О О О О Л - Кардек Алан из команды Шэньчжэнь забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Puliang Shao прыгнул не в ту сторону.

72' После проверки VAR судья изменил решение - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

67' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Abduhamit Abdugheni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

64' Мурики Гильерме из команды Шицзячжуан навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

63' Yifeng Zang получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' Игрок команды Шэньчжэнь нанес удар, но мяч был заблокирован

62' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

60' Игрок Мурики Гильерме из команды Шицзячжуан неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

59' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Ахмедов Одил получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Как он промахнулся? Yuan Zhang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Zihao Yan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ахмедов Одил пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем

49' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Г О О О О Л - Zihao Yan забивает с левой ноги!

46' Отличные скиллы показывает Zihao Yan , обводя своих соперников

46' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Второй тайм начался

Первый тайм

50' Команда Шицзячжуан имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

47' Oscar Taty Maritu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кинтеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Г О О О О Л - Чжаб Юан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

40' Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

37' Как он промахнулся? Кинтеро Хуан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Сунзу Стоппила нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.

36' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

33' Кэ Сунь бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

32' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Как он промахнулся? Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' ШАНС! Ачеампонг Франк вышел один на один с голкипером...

26' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кинтеро Хуан пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

23' Кинтеро Хуан из команды Шэньчжэнь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Се Пэнфэй из команды Шицзячжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

20' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Oscar Taty Maritu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Abduhamit Abdugheni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Игрок Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Ахмедов Одил из команды Шицзячжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Yang Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Yang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Кэ Сунь имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

12' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Zihao Yan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Матч возобновлен

9' Puliang Shao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ачеампонг Франк нанес удар издали, а Puliang Shao отбил его обратно в игру!

7' Yuanyi Li пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

7' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Шицзячжуан начинает с центра поля

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча