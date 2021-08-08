|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Се Пэнфэй
|2
|0.15
|2.
|Сунзу Стоппила
|2
|0.15
|3.
|Andre Koupouleni Senghor
|2
|0.15
|4.
|Yifeng Zang
|1
|0.08
|5.
|Мурики Гильерме
|1
|0.08
|6.
|Диоманде Адама
|1
|0.08
|7.
|Zihao Yan
|1
|0.08
|8.
|Oscar Taty Maritu
|0
|0
|9.
|Chuangyi Lin
|0
|0
|10.
|Shihao Piao
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|7 (3)
|0.54
|2.
|Лин Гао
|3
|0.23
|3.
|Ачеампонг Франк
|3
|0.23
|4.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.15
|5.
|Yuan Zhang2
|2
|0.15
|6.
|Yuanyi Li
|2
|0.15
|7.
|Кэ Сунь
|1
|0.08
|8.
|Dalun Zheng
|1
|0.08
|9.
|Юань Миньчэн
|1
|0.08
|10.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|11.
|Yeljan Shinar
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yifeng Zang
|3
|0
|2.
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|3.
|Hao Guo
|2
|0
|4.
|Chengjian Liao
|2
|0
|5.
|Kaimu Zheng
|2
|0
|6.
|Yang Liu II
|2
|0
|7.
|Zihao Yan
|2
|0
|8.
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|9.
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|10.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|11.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|12.
|Puliang Shao
|1
|0
|13.
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|14.
|Yiming Yang
|1
|0
|15.
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|2.
|Кардек Алан
|2
|0
|3.
|Лин Гао
|2
|0
|4.
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|5.
|Yuanyi Li
|2
|0
|6.
|Юань Миньчэн
|2
|0
|7.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|8.
|Yeljan Shinar
|2
|0
|9.
|Кэ Сунь
|1
|0
|10.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|11.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|12.
|Haolun Mi
|1
|0
|13.
|Чжан Лу
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|Шэньчжэнь
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3:1
|13
|9
|3
|1
|28 - 9
|30
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|3.
|Шэньчжэнь
|1:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|4.
|Гуанчжоу Фули
|1:3
|13
|5
|5
|3
|20 - 20
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|6.
|Чуньцинь Лифан
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
|7.
|Шицзячжуан
|2:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|8.
|Циндао Хайню
|12
|2
|1
|9
|6 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Чуньцинь Лифан
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Шэньчжэнь
|1:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Гуанчжоу Фули
|1:3
|7
|2
|3
|2
|14 - 14
|9
|7.
|Шицзячжуан
|2:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|8.
|Циндао Хайню
|6
|2
|0
|4
|4 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3:1
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Шэньчжэнь
|1:2
|7
|4
|0
|3
|16 - 12
|12
|3.
|Гуанчжоу Фули
|1:3
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|2
|2
|2
|13 - 7
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|6.
|Шицзячжуан
|2:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|7.
|Чуньцинь Лифан
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|8.
|Циндао Хайню
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|#
|Игрок
|1.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|9
|1
|0
|2.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|8
|1
|0
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|7
|1
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|Кардек Алан
|6
|2
|2
|5.
|Шаньдун Лунэн
|Tianyu Guo
|6
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|6
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|4
|1
|3.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|4.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|5
|0
|5.
|Хэбей Форчун
|Мемишевич Самир
|5
|0