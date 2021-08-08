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Китай: Суперлига

2021

Стадион:
Шицзячжуан
2:1
Второй тайм: 89'
Шэньчжэнь

Шицзячжуан 5-3-2

Шэньчжэнь 4-4-2

Ход матча
40'
Yuan Zhang1
1:0
46'
Zihao Yan
(Oscar Taty Maritu)
2:0
51'
 
Юнпо Ван
Кинтеро Хуан
52'
 
Кардек Алан
Кэ Сунь
52'
 
Лин Гао
Yuan Zhang1
63'
Yifeng Zang
 
64'
Chengjian Liao
Zihao Yan
 
72'
2:1
Кардек Алан
76'
 
Xin Zhou2
Yuan Zhang2
78'
Shihao Piao
Се Пэнфэй
 
84'
Ахмедов Одил
 
85'
Chuangyi Lin
Ахмедов Одил
 
86'
 
Лин Гао
Статистика матча
  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Се Пэнфэй 2 0.15
2. Сунзу Стоппила 2 0.15
3. Andre Koupouleni Senghor 2 0.15
4. Yifeng Zang 1 0.08
5. Мурики Гильерме 1 0.08
6. Диоманде Адама 1 0.08
7. Zihao Yan 1 0.08
8. Oscar Taty Maritu 0 0
9. Chuangyi Lin 0 0
10. Shihao Piao 0 0
Шэньчжэнь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 7 (3) 0.54
2. Лин Гао 3 0.23
3. Ачеампонг Франк 3 0.23
4. Wai-Tsun Dai 2 0.15
5. Yuan Zhang2 2 0.15
6. Yuanyi Li 2 0.15
7. Кэ Сунь 1 0.08
8. Dalun Zheng 1 0.08
9. Юань Миньчэн 1 0.08
10. Кинтеро Хуан 0 0
11. Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 3 0
2. Сунзу Стоппила 2 0
3. Hao Guo 2 0
4. Chengjian Liao 2 0
5. Kaimu Zheng 2 0
6. Yang Liu II 2 0
7. Zihao Yan 2 0
8. Abduhamit Abdugheni 2 0
9. Oscar Taty Maritu 2 0
10. Ахмедов Одил 1 0
11. Chuangyi Lin 1 0
12. Puliang Shao 1 0
13. Zhiyun Zheng 1 0
14. Yiming Yang 1 0
15. Xiangshuo Zhang 1 0
Шэньчжэнь
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 5 0
2. Кардек Алан 2 0
3. Лин Гао 2 0
4. Кинтеро Хуан 2 0
5. Yuanyi Li 2 0
6. Юань Миньчэн 2 0
7. Wai-Tsun Dai 2 0
8. Yeljan Shinar 2 0
9. Кэ Сунь 1 0
10. Чжипэн Цзян 1 0
11. Пурлигянджи Мортеза 1 0
12. Haolun Mi 1 0
13. Чжан Лу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0
 Шэньчжэнь 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 5:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:1 Чуньцинь Лифан Хэнань Цзянье 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Циндао Хайню
Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Лунэн Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан
Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шаньдун Лунэн 4:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Шэньчжэнь 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 1:4 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье
Чуньцинь Лифан 0:3 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шэньчжэнь Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шэньчжэнь 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шэньчжэнь
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шэньчжэнь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 4:1 Шицзячжуан
Шэньчжэнь 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3:1 13 9 3 1 28 - 9 30
2. Гуанчжоу Эвергранд 12 7 3 2 29 - 13 24
3. Шэньчжэнь 1:2 13 6 3 4 22 - 17 21
4. Гуанчжоу Фули 1:3 13 5 5 3 20 - 20 20
5. Хэнань Цзянье 12 3 5 4 11 - 13 14
6. Чуньцинь Лифан 12 3 2 7 14 - 21 11
7. Шицзячжуан 2:1 13 2 4 7 12 - 21 10
8. Циндао Хайню 12 2 1 9 6 - 28 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3:1 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 1 0 16 - 6 16
3. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Чуньцинь Лифан 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Шэньчжэнь 1:2 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Гуанчжоу Фули 1:3 7 2 3 2 14 - 14 9
7. Шицзячжуан 2:1 7 2 2 3 5 - 8 8
8. Циндао Хайню 6 2 0 4 4 - 17 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3:1 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Шэньчжэнь 1:2 7 4 0 3 16 - 12 12
3. Гуанчжоу Фули 1:3 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Гуанчжоу Эвергранд 6 2 2 2 13 - 7 8
5. Хэнань Цзянье 6 0 3 3 3 - 8 3
6. Шицзячжуан 2:1 6 0 2 4 7 - 13 2
7. Чуньцинь Лифан 6 0 1 5 4 - 12 1
8. Циндао Хайню 6 0 1 5 2 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 9 1 0
2. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 8 1 0
3. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 7 1 3
4. Шэньчжэнь Кардек Алан 6 2 2
5. Шаньдун Лунэн Tianyu Guo 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 6 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 4 1
3. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
4. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
5. Хэбей Форчун Мемишевич Самир 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шэньчжэнь
4.08
3.68
1.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь онлайн




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Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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