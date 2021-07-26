|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0