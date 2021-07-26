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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Хетафе
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена
Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос
Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 0:0 Хетафе
Валенсия 3:1 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 0:1 Валенсия Валенсия 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Хетафе Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 0:3 Валенсия Валенсия 1:3 Хетафе Хетафе 0:1 Валенсия Хетафе 0:1 Валенсия Валенсия 4:2 Хетафе Хетафе 3:1 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 59
Валенсия 81.4% (48)
X 16.9% (10)
Хетафе 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Хетафе
2.70
3.24
3.21
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия - Хетафе онлайн




Прогнозы на матч Валенсия - Хетафе

Исход игры
Валенсия
81.4% (48)
Ничья
16.9% (10)
Хетафе
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
59.65% (34)
Нет
40.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
39% (23)
1:0 Валенсия
22% (13)
2:0 Валенсия
15.3% (9)
1:1 Ничья
13.6% (8)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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