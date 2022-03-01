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Румыния: Первая лига

2021-2022

Стадион:
Киндия Тырговиште
1:0
Конец матча
УТА Арад

Киндия Тырговиште

УТА Арад

История личных встреч

Киндия Тырговиште
УТА Арад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:2
ЛI
4:2
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.17
Флоря Даниэль 4 0.14
Попадюк Дору 3 0.1
Негуц Кристиан 3 0.1
Дулка Марко 1 0.03
Бутян Михай 1 0.03
Керкез Кристиан 1 0.03
Сила Ришар 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 8 0.28
Хора Иоан 4 (1) 0.14
Роджер VII 3 0.1
Уббинк Корнелис 3 (1) 0.1
Антал Ливиу 2 0.07
Дангубич Филип 1 0.03
Easton Ongaro 1 0.03
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Баравикас Роландас 0 0
Эрико 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 7 0
Корбу Лауренциу 5 1
Попадюк Дору 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Негуц Кристиан 5 0
Попа Даньел 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 7 1
Шляков Евгений 5 0
Хора Иоан 3 1
Бенга Александру 4 0
Вукчевич Марко 4 0
Воробьев Модест 4 0
Уббинк Корнелис 4 0
Микулеску Давид 4 0
Балауру Драгош 3 0
Пассалья Хуан Пабло 3 0
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Баравикас Роландас 2 0
Якоб Флорин 2 0
Дангубич Филип 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Отеле Филип 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
5
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
32%
9
41%
76-90

Пропущено

23
19
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
7
30%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
6
26%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 55 22 15 18 79 - 60 81
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 29 8 13 8 33 - 31 37
9. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
10. Сепси 29 8 12 9 31 - 28 36
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 28 6 11 11 18 - 31 29
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 15 4 2
2. Университатя Крайова Иван Андрей 10 4 6
3. ФКСБ Тэнасе Флорин 10 6 4
4. Университатя Крайова Густаво Важенин 8 0 4
5. Динамо Бухарест Сореску Деян 8 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 10 2
2. Динамо Бухарест Рэуцэ Александру 10 2
3. Газ-Метан Медиаш Франсишку Жуниор 10 1
4. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 9 1
5. Ботошани Marius Croitoru 10 0
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Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 УТА Арад онлайн




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