|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|5
|0.17
|Флоря Даниэль
|4
|0.14
|Попадюк Дору
|3
|0.1
|Негуц Кристиан
|3
|0.1
|Дулка Марко
|1
|0.03
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Керкез Кристиан
|1
|0.03
|Сила Ришар
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|8
|0.28
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.14
|Роджер VII
|3
|0.1
|Уббинк Корнелис
|3 (1)
|0.1
|Антал Ливиу
|2
|0.07
|Дангубич Филип
|1
|0.03
|Easton Ongaro
|1
|0.03
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Баравикас Роландас
|0
|0
|Эрико
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|7
|0
|Корбу Лауренциу
|5
|1
|Попадюк Дору
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попа Даньел
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|7
|1
|Шляков Евгений
|5
|0
|Хора Иоан
|3
|1
|Бенга Александру
|4
|0
|Вукчевич Марко
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Уббинк Корнелис
|4
|0
|Микулеску Давид
|4
|0
|Балауру Драгош
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|55
|22
|15
|18
|79 - 60
|81
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|29
|8
|13
|8
|33 - 31
|37
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|29
|8
|12
|9
|31 - 28
|36
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|15
|4
|2
|2.
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|10
|4
|6
|3.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|10
|6
|4
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|8
|0
|4
|5.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|8
|2
|1
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|10
|2
|2.
|Динамо Бухарест
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|3.
|Газ-Метан Медиаш
|Франсишку Жуниор
|10
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|9
|1
|5.
|Ботошани
|Marius Croitoru
|10
|0