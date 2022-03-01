91' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Должен был быть гол! Думитру Николао имел отличный шанс, но Catalin Cabuz не дал голу состоятся!

90' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Г О О О О Л - Флоря Даниэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

85' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

85' Daniel Celea наказан за толчок Шляков Евгений

84' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Чунчуков Цветелин уходит с поля и его заменяет Richard Sila

83' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Плохо сыграл Якоб Паул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Якоб Паул нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

76' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ШАНС! Отеле Филип нанес удар с лета, но не попал по воротам!

70' Alexandru Daniel Jipa пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Игра в одни ворота сейчас. УТА Арад доминирует и владеет мячом

66' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Чунчуков Цветелин нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

59' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Чунчуков Цветелин пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

55' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Catalin Cabuz не дал случится голу! Микулеску Давид должен был забивать, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв

55' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

53' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' На стадионе зимние условия – снег начался.

46' Тактическая замена. Cosmin Atanase уходит с поля и его заменяет Alexandru Daniel Jipa

46' Тактическая замена. Кэпушэ Тибериу уходит с поля и его заменяет Daniel Celea

46' Второй тайм начался

Первый тайм

47' Команда УТА Арад имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Чунчуков Цветелин не смог попасть в створ ударом издали

35' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Пассалья Хуан Пабло нанес удар издали, а Florin Iacob отбил его обратно в игру!

32' Батха Идриз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Отеле Филип оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой.

24' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

23' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Cosmin Atanase нанес удар, мяч был парирован, но Florin Iacob не удержал его в руках.

17' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

16' Отеле Филип имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

15' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Шляков Евгений нанес удар, мяч был парирован, но Catalin Cabuz не удержал его в руках.

15' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

13' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

— Судья начинает матч

До матча