93' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бани Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Бани Андрей пробует нанести удар издали, но Razvan Catalin Began держит все под контролем

92' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Тактическая замена. Грэдинару Рэзван уходит с поля и его заменяет Deniz Giafer

90' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Rares Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Димитров Радослав из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Асковски Стефан

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сепси

79' Матч возобновлен

79' Рефери не любит споров - именно за это Торже Андрей-Габриэль сейчас получил желтую

79' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Аганович Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Лукассен Кевин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

73' Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

69' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бальтазар Пьерре делает длинную передачу вперед

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лукассен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Патрике Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

64' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сепси выполняет удар от ворот.

60' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

59' Должен был быть гол! Домашкан Виталий имел отличный шанс, но Перейра Фигейредо Кристиано не дал голу состоятся!

58' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Сепси выполняет удар от ворот.

56' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

56' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

55' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

53' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сепси выполняет удар от ворот.

51' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Второй тайм начался

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О О О Л - Патрике Разван из команды Динамо Бухарест с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

48' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Торже Андрей-Габриэль наносит удар в каркас ворот!

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' ШТАНГА! Торже Андрей-Габриэль обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

47' Думитреску Андрес получил желтую карточку от судьи

46' Паун Николае получил желтую карточку от судьи

45' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Сепси

44' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Матч возобновлен

43' Бэрбуц Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Перрейра Криштиану на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Выглядело как неплохой момент. Домашкан Виталий из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

42' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Сепси

40' Матч возобновлен

39' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

39' Roland Niczuly получил травму и заменен. Razvan Catalin Began выходит на поле.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Roland Niczuly получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Roland Niczuly не дал случится голу! Бальтазар Пьерре должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв

35' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Сепси выполняет удар от ворот.

33' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

32' Грэдинару Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

32' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

31' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

30' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Rares Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Marius Stefanescu из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

27' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Моура Габриэл взял и забрал мяч на выходе

26' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

25' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Сепси выполняет удар от ворот.

24' Грэдинару Рэзван пробил со штрафного прямо в стенку

23' Лукассен Кевин наказан за толчок Бальтазар Пьерре

21' Сепси выполняет удар от ворот.

20' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Бальтазар Пьерре наказан за толчок Лукассен Кевин

18' Грэдинару Рэзван видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

18' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.

18' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О О Л - Marius Stefanescu из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Перейра Фигейредо Кристиано прыгнул не в ту сторону.

10' Патрике Разван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Паун Николае из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

9' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

9' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

7' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

7' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Моура Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гонсалес Эдер из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

3' Marius Stefanescu из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' На стадионе зимние условия – снег начался.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сепси начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча