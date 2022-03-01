|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.28
|Торже Андрей-Габриэль
|6 (2)
|0.21
|Ивановски Мирко
|3 (1)
|0.1
|Матей Космин
|2 (1)
|0.07
|Патрике Разван
|2
|0.07
|Antonio Bordusanu
|1
|0.03
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Филип Стелиано
|0
|0
|Иванов Антоний
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|5 (1)
|0.17
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.14
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.14
|Ахабар Анасс
|2
|0.07
|Аганович Аднан
|2
|0.07
|Асковски Стефан
|2
|0.07
|Фофана Бубакар II
|2
|0.07
|Боич Петар
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Реп Райко
|1
|0.03
|Ниняй Бранислав
|1
|0.03
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.03
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Паун Николае
|1
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Раду Йонуц
|5
|0
|Эхманн Марко
|3
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|4
|0
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Balthazar Pierret
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Alin Florian Buleica
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|8
|0
|Ниняй Бранислав
|7
|0
|Митря Богдан
|7
|0
|Бэрбуц Кристиан
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Думитреску Андрес
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|55
|22
|15
|18
|79 - 60
|81
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|29
|8
|13
|8
|33 - 31
|37
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|29
|8
|12
|9
|31 - 28
|36
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|15
|4
|2
|2.
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|10
|4
|6
|3.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|10
|6
|4
|4.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|8
|0
|4
|5.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|8
|2
|1
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|10
|2
|2.
|Динамо Бухарест
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|3.
|Газ-Метан Медиаш
|Франсишку Жуниор
|10
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|9
|1
|5.
|Ботошани
|Marius Croitoru
|10
|0