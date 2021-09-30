|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|5
|0.38
|Braian Romero
|5
|0.38
|Де ла Крус Николас
|4
|0.31
|Суарес Матиас
|3
|0.23
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.23
|Перес Энцо
|2
|0.15
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Fabricio Angileri
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Palavecino
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Vazquez
|2
|0.15
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|Лопес Лисандро II
|1
|0.08
|Nicolas Orsini
|1
|0.08
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Agustin Obando
|1
|0.08
|Rodrigo Montes
|1
|0.08
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|Agustin Sandez
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Braian Romero
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|Alex Vigo
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Fabricio Angileri
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Agustin Sandez
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Nicolas Orsini
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|14
|6
|5
|3
|13 - 10
|23
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 8
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 4
|15
|3.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|9.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|21.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
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