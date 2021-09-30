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  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ

Ривер Плейт
 
Позже
Бока Хуниорс

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

53 матча

39.6%
24.5%
35.9%
21 победа 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.4%
43.4%
30.2%
14 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 5 0.38
Braian Romero 5 0.38
Де ла Крус Николас 4 0.31
Суарес Матиас 3 0.23
Карраскаль Хорхе 3 0.23
Перес Энцо 2 0.15
Сукулини Бруно 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Fabricio Angileri 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Palavecino 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Benjamin Rollheiser 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Vazquez 2 0.15
Павон Кристиан 1 0.08
Лопес Лисандро II 1 0.08
Nicolas Orsini 1 0.08
Diego Gonzalez VI 1 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Agustin Obando 1 0.08
Rodrigo Montes 1 0.08
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Exequiel Zeballos 0 0
Agustin Sandez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Braian Romero 2 0
Армани Франко 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Jose Antonio Paradela 2 0
Alex Vigo 2 0
Суарес Матиас 1 0
Fabricio Angileri 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Benjamin Rollheiser 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампусано Хорман 4 0
Рохо Маркос 3 0
Agustin Sandez 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Nicolas Orsini 1 0
Павон Кристиан 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
3
21%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
10
9 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
16%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
6
24%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Флуминенсе 1:3 Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Стронгест 3:0 Бока Хуниорс - Барселона Гуаякиль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 14 6 5 3 13 - 10 23
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 0:0 14 5 6 3 17 - 8 21
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
13. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
14. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
15. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
16. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
17. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
18. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Велес Сарсфилд 0:0 8 4 3 1 15 - 4 15
3. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
9. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
10. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Индепендьенте Авельянеда 0:0 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
20. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 7 3 3 1 6 - 5 12
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 0:0 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
20. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
21. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 20 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 71
Ривер Плейт 74.6% (53)
X 19.7% (14)
Бока Хуниорс 5.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Бока Хуниорс
2.30
3.30
3.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс онлайн




Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс

Исход игры
Ривер Плейт
75% (54)
Ничья
19.4% (14)
Бока Хуниорс
5.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (42)
Меньше
41.67% (30)
Обе команды забьют
Да
72.22% (52)
Нет
27.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
51.4% (37)
1:0 Ривер Плейт
23.6% (17)
1:1 Ничья
13.9% (10)
1:2 Бока Хуниорс
2.8% (2)
0:0 Ничья
2.8% (2)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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