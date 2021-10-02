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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Эспаньол
 
Позже
Реал Мадрид

Эспаньол 4-2-3-1

Реал Мадрид 4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 2 (1) 0.29
Кабрера Леандро 1 0.14
Видаль Алеш 1 0.14
Эмбарба Адриан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 8 (1) 1.14
Винисиус Жуниор 5 0.71
Асенсио Марко 3 0.43
Бэйл Гарет 1 0.14
Иско Аларкон 1 0.14
Начо Фернандес 1 0.14
Карвахаль Даниэль 1 0.14
Камавинга Эдуардо 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серхи Гомес 1 1
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Лопес Диего 1 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хиль Оскар II 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 16
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
25%
7
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2
Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 4:0 Альмерия - Эспаньол 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
14. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 14 часов 57 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 101
Эспаньол 1% (1)
X 6.9% (7)
Реал Мадрид 92.1% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Реал Мадрид
5.35
4.35
1.73
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эспаньол - Реал Мадрид онлайн




Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

Исход игры
Эспаньол
1% (1)
Ничья
6.9% (7)
Реал Мадрид
92.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
59.79% (58)
Меньше
40.21% (39)
Обе команды забьют
Да
62.89% (61)
Нет
37.11% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.1% (44)
0:2 Реал Мадрид
21.6% (22)
1:3 Реал Мадрид
10.8% (11)
0:1 Реал Мадрид
9.8% (10)
1:1 Ничья
5.9% (6)
0:3 Реал Мадрид
2.9% (3)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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