|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|2 (1)
|0.29
|Кабрера Леандро
|1
|0.14
|Видаль Алеш
|1
|0.14
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|8 (1)
|1.14
|Винисиус Жуниор
|5
|0.71
|Асенсио Марко
|3
|0.43
|Бэйл Гарет
|1
|0.14
|Иско Аларкон
|1
|0.14
|Начо Фернандес
|1
|0.14
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.14
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.14
|Алаба Давид
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серхи Гомес
|1
|1
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Лопес Диего
|1
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хиль Оскар II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1