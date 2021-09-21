|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|3
|0.75
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2 (1)
|0.5
|3.
|Акунья Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.6
|2.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.4
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.2
|4.
|Макси Гомес
|1
|0.2
|5.
|Альдерете Омар
|1
|0.2
|6.
|Дуро Уго
|1
|0.2
|7.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракитич Иван
|1
|0
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0
|3.
|Фернандо Режес
|1
|0
|4.
|Ламела Эрик
|1
|0
|5.
|Оскар Родригес
|1
|0
|6.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|3
|0
|2.
|Солер Карлос
|2
|0
|3.
|Гильямон Уго
|0
|1
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Джейсон
|1
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|9.
|Макси Гомес
|1
|0
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Валенсия
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|9.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|9.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1