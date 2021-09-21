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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Севилья
 
Позже
Валенсия

Севилья 4-3-3

Валенсия 4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 0.75
2. Эн-Несири Юссеф 2 (1) 0.5
3. Акунья Маркос 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 3 (2) 0.6
2. Гуэдеш Гонсалу 2 0.4
3. Васс Даниэль 1 0.2
4. Макси Гомес 1 0.2
5. Альдерете Омар 1 0.2
6. Дуро Уго 1 0.2
7. Черышев Денис 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Ракитич Иван 1 0
2. Гомес Алехандро 1 0
3. Фернандо Режес 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Оскар Родригес 1 0
6. Идрисси Уссама 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 3 0
2. Солер Карлос 2 0
3. Гильямон Уго 0 1
4. Васс Даниэль 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Джейсон 1 0
7. Габриэль Паулиста 1 0
8. Дьякаби Муктар 1 0
9. Макси Гомес 1 0
10. Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Валенсия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе
Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Севилья 1:0 Валенсия Севилья 3:0 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья
Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Севилья 0:2 Валенсия Валенсия 4:0 Севилья Валенсия 0:0 Севилья Севилья 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:1 Севилья Севилья 1:1 Валенсия Валенсия 3:1 Севилья Севилья 2:0 Валенсия Севилья 0:0 Валенсия Валенсия 3:1 Севилья Севилья 4:3 Валенсия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
2. Атлетико М 0:0 Заявка 6 3 3 0 7 - 4 12
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Хетафе 0:0 Заявка 6 0 1 5 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
9. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хетафе 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 23 часа 29 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 93
Севилья 65.6% (61)
X 26.9% (25)
Валенсия 7.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Валенсия
1.69
4.12
6.45
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Севилья - Валенсия онлайн




Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

Исход игры
Севилья
63.5% (54)
Ничья
28.2% (24)
Валенсия
8.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.12% (46)
Меньше
45.88% (39)
Обе команды забьют
Да
76.47% (65)
Нет
23.53% (20)
Популярный счёт
2:1 Севилья
40% (34)
1:1 Ничья
22.4% (19)
1:0 Севилья
18.8% (16)
1:2 Валенсия
5.9% (5)
2:2 Ничья
5.9% (5)
2:0 Севилья
3.5% (3)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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