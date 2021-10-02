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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монако
 
Позже
Бордо

Монако 4-4-2

Бордо 3-4-1-2

История личных встреч

Монако
Бордо

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
1:2
КЛ
3:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:0
К
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 (2) 0.5
Диоп Софьян 3 0.38
Фолланд Кевин 2 0.25
Желсон Мартиньш 1 0.13
Головин Александр 1 0.13
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.38
Онана Жан 2 0.25
Уден Реми 1 0.13
Мангаш Рикарду 1 0.13
Мешер Андре 1 0.13
Калу Самуэль 1 0.13
Пембеле Тимоте 1 0.13
Мара Секу 1 0.13
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0 Монако - ПСЖ 0:2
Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3
Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1 Бордо - Страсбург 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
5. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
12. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 13 часов 43 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 97
Монако 91.8% (89)
X 8.2% (8)
Бордо 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Бордо
1.42
5.40
8.90
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Новости
Где смотреть матч Монако - Бордо онлайн




Прогнозы на матч Монако - Бордо

Исход игры
Монако
91.8% (90)
Ничья
8.2% (8)
Бордо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (60)
Меньше
38.14% (37)
Обе команды забьют
Да
69.07% (67)
Нет
30.93% (30)
Популярный счёт
2:1 Монако
54.1% (53)
2:0 Монако
19.4% (19)
1:0 Монако
11.2% (11)
1:1 Ничья
7.1% (7)
3:1 Монако
5.1% (5)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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