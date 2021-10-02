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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ренн
 
Позже
ПСЖ

Ренн 4-4-2

ПСЖ 4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
ПСЖ

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

31 матч

32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулемана Камалдин 3 0.38
Терье Мартен 2 0.25
Лаборд Гаэтан 2 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Мартин Йонас 1 0.13
Гирасси Серу 1 0.13
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Траоре Амари 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.63
Эррера Андер 3 0.38
Хакими Ашраф 3 0.38
Гуэйе Идрисса 3 0.38
Икарди Мауро 3 0.38
Дракслер Юлиан 2 0.25
Ди Мария Анхель 1 0.13
Неймар 1 (1) 0.13
Сарабия Пабло 1 0.13
Диалло Абду 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Мартин Йонас 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Омари Вармед 1 0
Угочукву Лесли 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 2 0
Верратти Марко 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Диалло Абду 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
3
25%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0
Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0 Монако - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1
Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Монпелье - ПСЖ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
5. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
7. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
12. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 11 часов 43 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 119
Ренн 0.8% (1)
X 3.4% (4)
ПСЖ 95.8% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
ПСЖ
6.15
4.80
1.60
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Где смотреть матч Ренн - ПСЖ онлайн




Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ

Исход игры
Ренн
0.8% (1)
Ничья
3.4% (4)
ПСЖ
95.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
39.5% (47)
1:3 ПСЖ
23.5% (28)
0:2 ПСЖ
16.8% (20)
0:3 ПСЖ
4.2% (5)
0:1 ПСЖ
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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