|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.38
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.38
|Циглер Рето
|2 (1)
|0.25
|Целар Жан
|1
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.13
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.13
|Mohamed Amoura
|1
|0.13
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уаттара Брахима
|2
|0.22
|Маю Хишам
|2
|0.22
|Zeki Amdouni
|2
|0.22
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.11
|Монтейру Элтон
|1
|0.11
|Anel Husic
|1
|0.11
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|3
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|4
|0
|Сузуки Тоити
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Шафик Фуад
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Лугано
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|8.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Грасcхоппер
|Сене Кали
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1