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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Лугано
2:0
Конец матча
Лозанна-Спорт

Лугано 4-4-2

Лозанна-Спорт 3-4-2-1

Ход матча
23'
 
Zeki Amdouni
46'
 
Пуэртас Кэмерон
Маю Хишам
64'
 
Kouadio Jean
Кукурузович Степан
66'
Mohamed Amoura
Kreshnik Hajrizi
 
77'
Циглер Рето
1:0
78'
Циглер Рето
 
79'
 
Джордж Майрон
Karim Sow
82'
Дапрела Фабио
 
82'
Hadj Mahmoud
Абубакар-Анкра Асума
 
82'
Кустодио Оливье
Боттани Маттиа
 
83'
Кустодио Оливье
 
87'
Гвидотти Стефано
Целар Жан
 
87'
Фаччинетти Микаэль
Ловрич Санди
 
90'
Mohamed Amoura
2:0
Статистика матча
  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Лугано
Лозанна-Спорт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.38
Абубакар-Анкра Асума 3 0.38
Циглер Рето 2 (1) 0.25
Целар Жан 1 0.13
Лаванши Нума 1 0.13
Kreshnik Hajrizi 1 0.13
Mohamed Amoura 1 0.13
Фаччинетти Микаэль 0 0
Саббатини Хонатан 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уаттара Брахима 2 0.22
Маю Хишам 2 0.22
Zeki Amdouni 2 0.22
Кукурузович Степан 1 (1) 0.11
Монтейру Элтон 1 0.11
Anel Husic 1 0.11
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Дапрела Фабио 3 0
Боттани Маттиа 3 0
Kreshnik Hajrizi 3 0
Циглер Рето 2 0
Лаванши Нума 2 0
Марич Мият 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 4 0
Сузуки Тоити 4 0
Зохури Армель 4 0
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Томас Тразье 2 0
Шафик Фуад 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
6
29%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1
Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Серветт 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 5 3 0 22 - 7 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 8 4 2 2 16 - 15 14
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
7. Сьон 8 2 3 3 10 - 16 9
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
8. Сьон 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 5 2 0
4. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
5. Грасcхоппер Сене Кали 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Mohamed Amoura бьет в цель!
  • 87'
    Ловрич Санди уходит с поля. Фаччинетти Микаэль выходит вместо него
  • 87'
    Целар Жан уходит с поля. Гвидотти Стефано выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Боттани Маттиа уходит с поля. Кустодио Оливье выходит вместо него
  • 82'
    Абубакар-Анкра Асума уходит с поля. Hadj Mahmoud выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Дапрела Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Karim Sow уходит с поля. Джордж Майрон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Циглер Рето из команды Лугано забивает с точки!
  • 66'
    Kreshnik Hajrizi уходит с поля. Mohamed Amoura выходит вместо него
  • 64'
    Кукурузович Степан уходит с поля. Kouadio Jean выходит вместо него
  • 46'
    Маю Хишам уходит с поля. Пуэртас Кэмерон выходит вместо него
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  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Zeki Amdouni получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 2:0 Лозанна-Спорт онлайн




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