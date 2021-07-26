|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|1
|2.
|Сабович Бесард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осипенко Максим
|1
|0.5
|2.
|Комличенко Николай
|1 (1)
|0.5
|3.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|2.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|3.
|Камышев Илья
|1
|0
|4.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|5.
|Стойинович Душан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|1
|0
|2.
|Осипенко Максим
|1
|0
|3.
|Калинин Игорь
|1
|0
|4.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|5.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Ростов
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0